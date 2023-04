Σε μια πραγματικά όμορφη κίνησε προχώρησε ο ιδιοκτήτης της... χολυγουντιανής Ρέξαμ, Ράιν Ρέινολντς, ο οποίος συνάντησε έναν οπαδό της ομάδας που δίνει μάχη απέναντι σε καρκίνο τελικού σταδίου.

Ο Ράιν Ρέινολντς και ο Ρομπ ΜάκΕλχενι έχουν ερωτευτεί τη Ρέξαμ και τους φίλους της! Οι δύο χολυγουντιανοί ηθοποιοί προσγειώθηκαν στη Βόρεια Ουαλία με σκοπό να αναγεννήσουν την ομάδα και να γυρίσουν το δημοφιλές, πλέον, ντοκιμαντέρ, «Welcome to Wrexham», και κατέληξαν να νιώσουν πραγματικά μέλη της κοινότητας της μικρής πόλης.

Η Ρέξαμ μάλιστα, μπόρεσε να εξασφαλίσει την άνοδό της στην τέταρτη κατηγορία, επιστρέφοντας στην English Football League μετά από 15 χρόνια! Κάθε φίλος της γέμισε ευτυχία, όμως αυτή η ιστορική νίκη απέναντι στην Μπόρχαμ Γουντ ήταν ακόμα πιο ξεχωριστή για έναν συγκεκριμένο οπαδό.

Ο Τζέι Φίαρ αγάπησε του Κόκκινους Δράκους μέσα από το «Welcome to Wrexham» και στις αρχές του 2023 διαγώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου. Μια από τις τελευταίες επιθυμίες του 45χρονου ήταν να παρακολουθήσει από κοντά ένα παιχνίδι της Ρέξαμ και να γνωρίσει το είδωλό του, τον Ρέινολντς.

Jay Fear, who has terminal cancer, recalls 'surreal moment' Ryan Reynolds invited him to see filming for Deadpool 3 in six weeks' time https://t.co/WAH3XmvLUt pic.twitter.com/kSLCAYzp19