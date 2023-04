Ο 34χρονος διεθνής επιθετικός της Λιβύης, Μοχάμεντ Ζάαμπια, επέσε θύμα απαγωγής στην πατρίδα και μέχρι στιγμής οι απαγωγείς δεν έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια του.

Θύμα απαγωγής έπεσε ο διεθνής επιθετικός από τη Λιβύη, Μοχάμεντ Ζάαμπια. Ο 34χρονος σέντερ φορ απήχθη εδώ και λίγες ώρες στην πατρίδα του από ένοπλη συμμορία και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα. Προς το παρόν οι απαγωγείς του δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία με την οικογένεια του για να ζητήσουν λύτρα.

Ο Ζάαμπια αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ Τρίπολη της πατρίδας του και έχει παίξει ένα εξάμηνο στην Ευρώπη για λογαρισμό της πατρίδας του. Είναι 25 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Λιβύης και έχει σκοράρει 6 τέρματα.

Libya International and Ittihad Tripoli Player, Mohamed Zaabia, was allegedly kidnapped by an armed group in #Libya

Zaabia played for Esperance de Tunis in Tunisia. pic.twitter.com/WsNKhbCW2W