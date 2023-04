Κρίση στην Μπάγερν, «διπλό» τίτλου στο Τορίνο ψάχνει η Νάπολι!

Ο τίτλος κρίνεται στο νήμα σε Αγγλία και Γερμανία, η Νάπολι θέλει να… τελειώνει στο Τορίνο, ενώ η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Ατλέτικο και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι μόνο εδώ!

Κρατάει τη διαφορά η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ βλέπει τη Σίτι να την πλησιάζει στην κορυφή και το βράδυ της Παρασκευής υποδέχεται τη Σαουθάμπτον, με στόχο να διατηρήσει τη διαφορά. Οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν χάσει ούτε ένα από τα 23 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι για την Premier League, κερδίζοντας τα 16 από αυτά.

Αυτό, μάλιστα, θα είναι το πρώτο μεταξύ ματς βράδυ Παρασκευής, με την Άρσεναλ να έχει κερδίσει τη Σαουθάμπτον όλες τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδες, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της, αν τα καταφέρει. Η ομάδα του Αρτέτα έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία παιχνίδια της στο Emirates για το πρωτάθλημα, με συνολικό σκορ 15-4, σκοράροντας 3+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Η τελευταία φορά που το έκανε για 5 σερί ματς ήταν τον Μάιο του 2018. Στο 1.60 η απόδοση στον συνδυασμό του άσου με το over 2,5.

Τα 16 χρόνια με γκολ της Τότεναμ στο St James' Park

Μεγάλο ματς έχουμε και στο βορρά στη μάχη της 4άδας, με τη Νιουκάστλ να υποδέχεται την Τότεναμ. Οι Spurs έχουν φύγει νικητές στις 4 από τις 5 προηγούμενες επισκέψεις τους στο St James' Park, χάνοντας μόνο τον Μάιο του 2016. Έχουν σκοράρει, μάλιστα, και στα 16 τελευταία τους παιχνίδια εκεί και αν τα καταφέρουν και τώρα θα είναι η πρώτη φορά που το κάνουν κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην Premier League. Στο 1.72 προσφέρεται το g/g, στο 7.00 ο συνδυασμός του με το διπλό.

Η Τότεναμ, βέβαια, δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση και δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερή της από τον Νοέμβριο του 2019. Δεν έχει κερδίσει, μάλιστα, μακριά από το Λονδίνο από τον περασμένο Οκτώβριο. Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι, για να φτάσουν στη νίκη; Στο 1.83 ο άσος.

Η ομάδα του Στελίνι, πάντως, ανεβάζει στροφές μετά το 45’, έχοντας πετύχει το 64,9% των τερμάτων της φέτος στο δεύτερο ημίχρονο, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Σε απόδοση 2.00 να σκοράρει η Τότεναμ στο δεύτερο ημίχρονο. Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί και τον Κέιν σε καλή μέρα. Ο Άγγλος επιθετικός έχει πετύχει τα 6 από τα 8 τελευταία του γκολ κόντρα στη Νιούκαστλ εκτός έδρας. Αν σκοράρει, θα ισοφαρίσει την επίδοση του Ρούνεϊ, που είναι ο πρώτος σκόρερ αντίπαλης ομάδας στο St James' Park. Σε απόδοση 2.60 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν.

Ο… επόμενος κακός δαίμονας της Μπάγερν

Η Μπάγερν διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα του τίτλου στην Bundesliga, αλλά φέτος δεν είναι καθόλου αξιόπιστη και τώρα έρχεται η απαιτητική έξοδος στο Μάιντς, για ένα ματς πιο επικίνδυνο από αυτό που δείχνει. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε με τον Σβένσον στον πάγκο. Η τελευταία ομάδα, που πέτυχε 3+ εντός έδρας νίκες επί της Μπάγερν ήταν η Σάλκε την περίοδο 2000-05, ενώ ο τελευταίος προπονητής με 3+ νίκες αντίστοιχα ήταν ο Φίνκε με τη Φράιμπουργκ την περίοδο 1993-96. Θα τα καταφέρουν οι γηπεδούχοι; Στο 5.25 ο άσος.

2/6 - Thomas Tuchel has won only two of his first six games in all competitions with Bayern Munich, the last FCB head coach to win only two of his first six games in charge was Sören Lerby in 1991. Out. #FCBMCI #ChampionsLeague pic.twitter.com/TSUkImnT7F — OptaFranz (@OptaFranz) April 19, 2023

Άλλωστε, η Μάιντς είναι η 3η κορυφαία ομάδα της κατηγορίας στο 2023 με 22 βαθμούς, πίσω μόνο από Μπάγερν (23) και Ντόρμτουντ (26), κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου με αυτή τη συγκομιδή. Δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην Bundesliga και αποτελεί ισοφάριση του δικού της κορυφαίου στην ίδια σεζόν (12 είναι το ρεκόρ της την περίοδο Απρίλιος-Οκτώβριος 2010 με τον Τούχελ στον πάγκο). Το ρεκόρ που έσπασε είναι εκείνο με 14 διαδοχικά παιχνίδια με γκολ, σερί που είναι χειρότερο μόνο από εκείνο της Μπάγερν αυτή τη στιγμή (21 ματς). Στο 1.60 βρίσκουμε το g/g.

Λίγο αργότερα, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Άιντραχτ, έχοντας κάνει… χαρακίρι την προηγούμενη εβδομάδα στη Στουτγκάρδη. Οι Βεστφαλοί θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για τον τίτλο, έχοντας κερδίσει τα 10 από τα 11 τελευταία εντός έδρας ματς κόντρα στους «Αετούς» στην Bundesliga. Σκοράρουν, μάλιστα, μπροστά στο κοινό τους για 25 ματς στο ζευγάρι (δεν βρήκαν δίχτυα τελευταία φορά τον Απρίλιο του 1991). Στο 1.65 προσφέρεται ο άσος.

3 - VfB Stuttgart scored three goals shorthanded in a #Bundesliga match for only the second time in the club's history - they last managed to do so in September 1980, in a 3-3 draw against Borussia Dortmund. History. #VFBBVB pic.twitter.com/yfMMKB0YUk — OptaFranz (@OptaFranz) April 15, 2023

Επίσης, αυτή θα είναι η 5η φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες στο Top-Spiel, όπως ονομάζεται ο αγώνας απόγευμα Σαββάτου στη Γερμανία. Μέχρι τώρα, η Ντόρτμουντ έχει κερδίσει όλα τα προηγούμενα, σκοράροντας 3,3 γκολ κατά μέσο όρο. Σε απόδοση 2.15 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ. Άλλωστε, οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους και αν φτάσουν τις 12 νίκες στη σεζόν, θα μιλάμε για νέο ρεκόρ συλλόγου…

Έχει… κολλήσει η Μπάρτσα

Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει μεγάλη διαφορά στην κορυφή της LaLiga, όμως το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει κόντρα στη φορμαρισμένη Ατλέτικο. Τώρα, οι «μπλαουγκράνα» θα ψάξουν δύο νίκες στο ζευγάρι στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2015-16, ενώ δεν έχει χάσει ούτε μία φορά από τους Rojiblancos στο Camp Nou στα 16 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, με τον Σιμεόνε να μην πανηγυρίζει ούτε μία νίκη σε αυτό το στάδιο. Ο άσος προσφέρεται στο 1.93.

3 - Barcelona have failed to score in three successive games in a single season in all competitions for the first time since April 2008 under Frank Rijkaard (four). Cloudy. pic.twitter.com/Hcg7gUC0bV — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2023

Παράλληλα, ο Τσάβι θα έχει τη δυνατότητα να γίνει μόλις ο 2ος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, μετά τον Λουίς Ενρίκε, που κερδίζει και τα 3 πρώτα του ματς κόντρα στην Ατλέτικο στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά, όμως, οι φιλοξενούμενοι έρχονται με… φόρα από ένα σερί 6 συνεχόμενων νικών, που είναι το κορυφαίο στα top-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (μαζί με εκείνο της Μάντσεστερ Σίτι). Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι προέρχονται από 3 ματς σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς να σκοράρουν, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από τον Απρίλιο του 2008 (με τον Ράικαρντ στον πάγκο). Θα καταφέρουν να αποφύγουν αυτή τη φορά την ήττα οι φιλοξενούμενοι. Σε απόδοση 1.82 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η φιέστα… περνάει από το Τορίνο

Η Νάπολι ετοιμάζεται σιγά-σιγά για τη φιέστα τίτλου, έχοντας γνωρίσει τον αποκλεισμό από το Champions League μεσοβδόμαδα, σε μία διοργάνωση που έριξε το βάρος τις προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους στο Τορίνο, με στόχο να πετύχει 2η νίκη επί των «μπιανκονέρι» στην ίδια σεζόν για 4η φορά στην ιστορία της στη Serie A και πρώτη μετά το 2009-10.

2 - This is only the second time (0-0 v #Verona) that #Napoli have failed to win against a bottom-half side of the table in Serie A this term, having they won 15 games and drawn once in such matches before. Stop.#NapoliVerona — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2023

Θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Αλέγκρι, που προέρχεται από σερί ήττες στο πρωτάθλημα και κινδυνεύει με 3η διαδοχική για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2011 (υπό τις οδηγίες του Ντελνέρι τότε). Μετά το 1-0 από τη Σασουόλο, μάλιστα, η Γιούβε μπορεί να χάσει σερί παιχνίδια χωρίς να σκοράρει για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2012. Θα συνεχίσουν τις κακές τους εμφανίσεις; Στο 2.55 βρίσκουμε το διπλό. Από εκεί και πέρα, μετά το χαμένο του πέναλτι κόντρα στη Μίλαν, ο Κβαρατσχέλια έχει το κίνητρο να διορθώσει την κατάσταση και να γίνει ο πρώτος παίκτης της Νάπολι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, που σκοράρει και στα 2 ματς με τη Γιουβέντους στην ίδια σεζόν. Θα τα καταφέρει; Στο 3.75 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Κβαρατσχέλια.

* Μεγάλο ματς στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα φιλοξενεί τη Ρόμα, η οποία έφυγε με εντυπωσιακή νίκη με 4-1 από την τελευταία της επίσκεψη εκεί. Η τελευταία φορά, όμως, που πέτυχε σερί διπλά ήταν το 2001. Θα τα καταφέρει, με δεδομένο ότι έχει σκοράρει και στα 12 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Dea; Στο 3.20 προσφέρεται η νίκη της Ρόμα.

* Και στα 4 παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φετινό Κύπελλο σημειώθηκαν ακριβώς 4 γκολ (τα κέρδισε όλα με 3-1). Η τελευταία ομάδα που έφτασε μέχρι τον τελικό σκοράροντας 3+ τέρματα σε όλα τα ματς ήταν η Μάντσεστερ Σίτι το 1926. Στο 2.60 προσφέρεται το over 3,5 γκολ στον ημιτελικό με την Μπράιτον. Επίσης, και τα 11 τελευταία γκολ των Red Devils στη διοργάνωση ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 2.30 να πετύχει η Γιουνάιτεντ το πρώτο γκολ στο 2ο ημίχρονο.

* Μεγάλο ματς το βράδυ της Κυριακής στη Ligue 1, με τη Λυών να υποδέχεται τη Μαρσέιγ, από την οποία δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους. Αυτό είναι το κορυφαίο σερί των «λιονέ» στην ιστορία του ζευγαριού. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.40 ο άσος.

* Οι Παρασκευές ταιριάζουν στην Άουγκσμπουργκ, που έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία της για την Bundesliga τη συγκεκριμένη μέρα. Οι 5 πιο πρόσφατες νίκες της, μάλιστα, ήρθαν να δεχθεί καν γκολ, σερί που είναι το κορυφαίο στην κατηγορία. Την ίδια στιγμή η Στουτγκάρδη έχει χάσει και τα 4 προηγούμενα παιχνίδια της, που διεξήχθησαν βράδυ Παρασκευής. Στο 3.10 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Λειψία δεν έχει χάσει σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της στο Λεβερκούζεν για την Bundesliga. Αυτό το σερί είναι και το χειρότερο στην ιστορία της Μπάγερ κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα επιβληθούν και πάλι οι «Ταύροι»; Σε απόδοση 2.55 το διπλό.

* Το αήττητο σερί της Λίβερπουλ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ έχει φτάσει στα 23 παιχνίδια (με 18 νίκες) στο πρωτάθλημα, με την τελευταία της ήττα να σημειώνεται τον Φεβρουάριο του 1969. Με τον Σαλάχ να έχει βρει ξανά τη φόρμα του, έχοντας 6 γκολ στα 5 τελευταία εντός έδρας ματς σε όλες τις διοργανώσεις, οι Reds θα ψάξουν τη νίκη. Στο 1.83 να σκοράρει ο Σαλάχ και να οδηγήσει τη Λίβερπουλ στη νίκη.

A sweeping move that started in our own box, completed wonderfully by @MoSalah 👌 pic.twitter.com/EHH0qwYYP9 — Liverpool FC (@LFC) April 17, 2023

* Η μοναδική εντός έδρας ήττα της Μίλαν από τη Λέτσε στη Serie A είχε έρθει τον Οκτώβριο του 1997. Από τότε, οι «ροσονέρι» έχουν κερδίσει τα 12 από τα 16 μεταξύ τους παιχνίδια. Θα επιβληθούν και φέτος; Στο 1.50 ο άσος.

* Η Ίντερ δεν έχει δεχθεί γκολ σε καμία από τις 7 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Έμπολι στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας και στις 4 τελευταίες. Στο 2.55 βρίσκουμε το διπλό με 0 παθητικό.

* Κανένα από τα 17 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Θέλτα δεν έχει χάσει η Ρεάλ στο πρωτάθλημα (μετά το εκτός έδρας 0-2 τον Μάιο του 2014). Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού, ενώ η «βασίλισσα» έχει τη δυνατότητα να κάνει και δεύτερο ρεκόρ, αν κερδίσει για 6η διαδοχική φορά τη Θέλτα, κάτι που έχει πετύχει μόνο το 1987 και το 2017. Στο 1.38 βρίσκουμε τον άσο.

* Το νικηφόρο σερί της Παρί επί της Ανζέ έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια στην Ligue 1, με τους Παριζιάνους μάλιστα να σκοράρουν συνολικά 39 γκολ. Στο 1.62 το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5.

* Τορίνο και Λάτσιο έχουν αναδειχθεί ισόπαλες και στα 4 τελευταία τους ματς για τη Serie A. Δεν θα δούμε νικητή ούτε σε αυτή την περίπτωση; Σε απόδοση 3.30 προσφέρεται η ισοπαλία.

* Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 4 φετινά παιχνίδια της στο Κύπελλο με συνολικό σκορ 14-0. Η τελευταία ομάδα, που έφτασε μέχρι τον τελικό χωρίς να δεχθεί γκολ ήταν η Έβερτον το 1966. Θα επαναλάβουν οι Citizens εκείνη την ιστορική επίδοση; Στο 1.87 η νίκη της Σίτι με 0 παθητικό στον ημιτελικό με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

* Η Λιντς έχει δεχθεί 16 γκολ στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα τον Απρίλιο στην Premier League. Τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Φούλαμ εκτός έδρας. Το over 2,5 προσφέρεται στο 1.87.

* Η Άστον Βίλα εντυπωσιάζει και έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, κρατώντας 6 φορές το μηδέν σε αυτό το σερί. Η τελευταία φορά που πέτυχε 7 διαδοχικές νίκες στην κορυφαία κατηγορία ήταν τη σεζόν 1989-90. Θα πλησιάσει εκείνη την επίδοση; Στο 2.85 η νίκη της Βίλα επί της Μπρέντφορντ.

5 - Aston Villa have now won each of their last five Premier League games, the first time they’ve done so in the top-flight since April 1998 under John Gregory. Crafted. pic.twitter.com/kr1q9HojMz — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2023

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Κρίσταλ Πάλας στα 16 τελευταία ματς με αντίπαλο την Έβερτον στην Premier League. Θα καταφέρουν να πάρουν και φέτος θετικό αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.72 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Μόνο 1 νίκη έχει πετύχει η Γουλβς στις 25 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Λέστερ, ενώ δεν σκόραρε καν στις 5 από τις 6 τελευταίες. Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το εξαιρετικό τους σερί; Σε απόδοση 2.50 ο άσος.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Χέρτα στα 16 τελευταία της ματς με αντίπαλο τη Βέρντερ στο πρωτάθλημα. Η τελευταία της νίκη, μάλιστα, στο ζευγάρι στο Βερολίνο είχε έρθει τον Δεκέμβριο του 2013. Θα πάρουν ξανά αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.62 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Κανένα από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στην Κολωνία δεν έχει χάσει η Χόφενχαϊμ στην Bundesliga, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία της στο ζευγάρι. Στο 2.20 προσφέρεται ο άσος.

* Τα 7 από τα 10 προηγούμενα ματς ανάμεσα σε Λανς και Μονακό στο Bollaert-Delelis για το πρωτάθλημα έχουν λήξει ισόπαλα. Θα συνεχιστεί και φέτος το σερί; Σε απόδοση 3.60 η ισοπαλία.

* Το εντυπωσιακό εντός έδρας αήττητο σερί της Ρεμς κόντρα στη Στρασμπούρ έχει φτάσει στα 16 παιχνίδια για την Ligue 1. Θα το διευρύνουν οι γηπεδούχοι; Στο 1.95 ο άσος.

* Την Αζαξιό με την Μπρεστ χωρίζουν 1.250 χιλιόμετρα, απόσταση που είναι η μεγαλύτερη στο φετινό πρωτάθλημα στη Γαλλία. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει, μέχρι τώρα, κανένα από τα 4 εντός έδρας παιχνίδια τους κόντρα σε ομάδες, που απέχουν τουλάχιστον 1.000 χιλιόμετρα. Θα συνεχιστεί αυτό το παράξενο σερί; Στο 2.50 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Ναντ δεν δέχθηκε γκολ στα 6 από τα 7 τελευταία παιχνίδια της κόντρα στην Τρουά, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 εντός έδρας μεταξύ τους ματς στην Ligue 1. Στο 2.70 ο άσος με 0 παθητικό.

* Η Εσπανιόλ μετράει 2 διαδοχικές εντός έδρας ήττες βράδυ Παρασκευής στη LaLiga, τη στιγμή που πριν από αυτό το σερί είχε μόλις 1 ήττα στα 16 προηγούμενα παιχνίδια. Θα συνεχιστεί το κακό σερί κόντρα στην Κάντιθ; Στο 1.75 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Στις 6 σερί νίκες έχει φτάσει το σερί της Μπέτις με αντίπαλο την Οσασούνα στο πρωτάθλημα. Με ακόμα μία νίκη, θα έχει κάνει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του ζευγαριού. Θα τα καταφέρει; Στο 2.85 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Μπιλμπάο έχει κερδίσει τα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα ματς κόντρα στην Αλμερία για τη LaLiga. Θα διευρύνουν οι Βάσκοι το εξαιρετικό τους σερί; Στο 1.87 το διπλό.

