Ρέξαμ - Νοτς Κάουντι: Η απόλυτη μάχη του αγγλικού ποδοσφαίρου κρυμμένη στον βάλτο της National League

Δύο ασύλληπτες ομάδες καρφωμένες στους 100 βαθμούς, κολλημένες στα βαλτώδη νερά της National League. Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι αντιμέτωπες σε ένα απίστευτο ντέρμπι (10/04-17:00), που θα κρίνει τα πάντα για την άνοδο στη League 2.

Δύο ομάδες σε έναν σχεδόν άλλο κόσμο, στον πλανήτη ενός διαφορετικού ποδοσφαίρου. Έναν πλανήτη με ποδόσφαιρο ίσως πιο αγνό, σίγουρα λιγότερο ποιοτικό, μα και πιο θνητό, πιο ανθρώπινο. Ένα ποδόσφαιρο που δεν παίζεται πάνω σε καταπράσινα χαλιά και δεν γεμίζει τσέπες με αμέτρητα χαρτονομίσματα, αλλά καρδιές με μοναδικά συναισθήματα.

Η ταπεινή National League, η πέμπτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, θεωρητικά δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει το άλμα και να κοιτάξει στα μάτια την υπέρλαμπρη Premier League, που μαγνητίζει εκατομμύρια βλέμματα. Μόνο που πλέον, δύο δικοί της ιστορικοί σύλλογοι βροντοφωνάζουν στους πάντες πως οι μοναδικές τους επιδόσεις αξίζουν της προσοχής τους.

Η χολυγουντιανή Ρέξαμ τίθεται αντιμέτωπη με τον αρχαιότερο σύλλογο του πλανήτη, τη Νοτς Κάουντι (10/04-17:00) σε μια μάχη που τα… σαλόνια του Νησιού θα ζήλευαν. Καρφωμένες και οι δύο στους 100 βαθμούς τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, τα φράγματα που έχουν διαλύσει ξεπερνούν τη λογική. Δύο ομάδες, 200 βαθμοί, 212 γκολ μα μια και μόνο θέση που οδηγεί στη λυτρωτική απευθείας άνοδο, η πρώτη. Και όσον αφορά το ποια από τις δύο θα καθίσει τελικά σε αυτή, πολλά – αν όχι όλα - θα κριθούν σε αυτό το υποσχόμενα επικό ματς. Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι στην απόλυτη μάχη της Αγγλίας.

👀📊 Tied on 100 points… that is going to be one tense game between Wrexham & Notts County tomorrow! pic.twitter.com/GZiyaeQSBl — EuroFoot (@eurofootcom) April 9, 2023

Από το Χόλυγουντ στα analytics

Το σχεδόν πάντα ηλιόλουστο Λος Άντζελες δεν θα μπορούσε να έχει πολλά κοινά με την παγωμένη Δανία. Όπως ακριβώς και τα δύο ντουέτα πίσω από Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι δείχνουν να μη συνδέονται με τίποτα άλλο πέρα από τον κοινό στόχο των ομάδων τους.

Ο σύλλογος από την Ουαλία έχει σίγουρα «παίξει» πιο πολύ στα αυτιά των λάτρεων του ποδοσφαίρου και του… Χόλυγουντ. Κι αυτό διότι τον Φλεβάρη του 2021 πολλοί «πάγωσαν» όταν ο πασίγνωστος, κυρίως ως πρωταγωνιστής του Deadpool, ηθοποιός, Ράιαν Ρέινολντς, και ο κολλητός του, Ρομπ ΜάκΕλχενι, αποφάσισαν να προσγειωθούν στον άγνωστο για εκείνους κόσμο του ποδοσφαίρου, αγοράζοντας τη Ρέξαμ. Οι στόχοι τους ήταν δύο. Να γυρίσουν ένα ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ με πρωταγωνίστρια την ομάδα και να την οδηγήσουν στην Premier League. Το «Welcome to Wrexham» ήδη έχει γίνει must για όσους αγαπούν τις μοναδικές ιστορίες του όμορφου παιχνιδιού ενώ το δεύτερο σκέλος ακόμα βρίσκεται… υπό κατασκευή.

Δύο χρόνια πριν η Ρέξαμ περάσει σε τροχιά… Χόλυγουντ, και η Νοτς Κάουντι έμπαινε σε μια νέα δική της εποχή. Τα αδέρφια Κρίστοφερ και Αλεξάντερ Ριτζ από τη Δανία έπιαναν στα χέρια τους το τιμόνι της ομάδας έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους ό,τι και ο Ρέινολντς με τον ΜάκΕλχενι. Να δημιουργήσουν κάτι σπουδαίο. Μόνο που το δικό τους πεδίο δράσης ήταν λίγο διαφορετικό. Βλέπετε, οι Ριτζ αντί για τη χολυγουντιανή αστερόσκονη των Δράκων, θα έχτιζαν τη δική τους Νοτς Κάουντι γύρω από τα analytics. Η γνώση άλλωστε υπήρχε, αφού οι Δανοί κατέχουν την πολύ γνωστή στοιχηματική συμβουλευτική εταιρεία Footbal Radar, η οποία ειδικεύεται στην αξιοποίηση των data του παιχνιδιού. Και τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιούν προς όφελος της ομάδας του, στη στελέχωση και την ανάλυση.

We are delighted to confirm that Alexander and Christoffer Reedtz have completed their acquisition of Notts County Football Club.



Here is their message to you. — Notts County FC (@Official_NCFC) July 26, 2019

Δύο… υπερδυνάμεις της National League λοιπόν με διαφορετικά θεμέλια αλλά ίδιες επιθυμίες.

Ο «Χάαλαντ των μικρών κατηγοριών» και ο Πολ Μάλιν

Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι επιχειρούν να γράψουν το δικό τους παραμύθι, όμως κάθε καλή ιστορία χρειάζεται τους δικούς της ήρωες. Ε, αυτοί είναι για αυτές οι Πολ Μάλιν και Μακόλεϊ Λάνγκσταφ, τα ονόματα των οποίων κάλλιστα θα μπορούσαν να εμφανίζονται στον πίνακα των σκόρερ πριν καν αρχίσουν τα παιχνίδια. Έτσι, προκαταβολικά. Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι πως στο τέλος του εκάστοτε απογεύματος οι δύο φορ θα έχουν «πυροβολήσει» ξανά.

Ο Λάνγκσταφ ειδικά, ξεπερνά κάθε λογική και δεν τον φωνάζουν τυχαία «Χάαλαντ των μικρών κατηγοριών». Ο 26χρονος επιθετικός της Νοτς Κάουντι σε 42 παιχνίδια μετρά 41 τέρματα (κανένα από την άσπρη βούλα), με το τελευταίο του γκολ να τον κάνει τον ποδοσφαιριστή που έχει βρει περισσότερες φορές δίχτυα σε μια σεζόν στην ιστορία της National League.

History! 👏



Macaulay Langstaff has broken the National League goalscoring record in a single campaign since the league was rebranded in 2015.#BBCFootball pic.twitter.com/AbHEYeBos1 — BBC Sport (@BBCSport) April 7, 2023

Βέβαια, ο Μάλιν, ο οποίος ως ένας εκ των πρωταγωνιστών του «Welcome to Wrexham» σχεδόν ακροβατεί ανάμεσα στη ζωή ενός ποδοσφαιριστή και ενός κινηματογραφικού αστέρα, έχει αποδειχθεί κάτι παραπάνω από σκληρός ανταγωνιστής, αφού ο αγαπημένος «δυναμίτης», όπως οι φίλοι της τον αποκαλούν, της Ρέξαμ έχει σκοράρει φέτος 34 τέρματα.

Κοινή «πληγή», κοινός στόχος

Όμως πώς λειτουργεί η National League και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό παιχνίδι; Πολλοί αποκαλούν την πέμπτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου… βάλτο, επειδή είναι πραγματικά δύσκολο να ξεφύγεις από αυτή. Τα μπάτζετ πέφτουν δραματικά και 24 ομάδες παλεύουν συνεχώς σε ένα εξουθενωτικό πρωτάθλημα 46 αγωνιστικών, με πολλές διπλές αγωνιστικές εβδομάδες και αρκετά ταξίδια.

Και όλα αυτά με μόλις δύο από αυτές να καταλήγουν στη Γη της Επαγγελίας, την τελευταία κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου, League 2, και μια (!) να το καταφέρνει απευθείας. Η πρωτοπόρος κερδίζει την άνοδο και οι επόμενες έξι ομάδες συμμετέχουν σε ένα μίνι τουρνουά νοκ-άουτ παιχνιδιών, ο νικητής του οποίου την ακολουθεί.

Κι αυτή ακριβώς είναι η κοινή «πληγή» των Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι, που από πέρυσι θα ήθελαν να έχουν βρεθεί στη League 2. Αμφότερες έδωσαν το «παρών» στα play-offs, όμως αμφότερες είδαν την Γκρίμσμπι με δραματικά νικητήρια γκολ στις καθυστερήσεις να «σκοτώνει» τα όνειρά τους και να τους αφήνει για ακόμη μια σεζόν στον… βάλτο.

Στα μονά παιχνίδια τα πάντα μπορούν να συμβούν και η δεύτερη θέση φέρνει πολλά ρίσκα, κάνοντας την κορυφή να φαντάζει επιτακτική ανάγκη. Σχεδόν άδικα μια από τις δύο θα αναγκαστεί να περάσει ξανά αυτή την… επικίνδυνη διαδικασία. Πέρυσι η πρωταθλήτρια Στόκπορτ μέτρησε δέκα ήττες, φέτος Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι έχουν μαζί τις μισές!

Ασύλληπτο, αλλά δηλωτικό των όσων κάνουν. Δύο ομάδες λοιπόν, 200 βαθμοί μια θέση, ένα παιχνίδι. Μια κατηγορία που συνήθως περνάει στα… ψιλά, μα τώρα Ρέξαμ και Νοτς Κάουντι έχουν κάνει αμέτρητους ποδοσφαιρόφιλους να αναμένουν τη μεταξύ τους μάχη, τη φετινή απόλυτη μάχη της Αγγλίας.