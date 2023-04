Το δικό του λιθαράκι στη νίκη της Κεράλα Μπλάστερς με 3-1 στην πρεμιέρα των ομίλων του Super Cup Ινδίας, έβαλε ο Δημήτρης Διαμαντάκος ανοίγοντας το σκορ από την άσπρη βούλα.

Το... βιολί του συνεχίζει ο Δημήτρης Διαμαντάκος στην Ινδία, εκεί όπου φέτος μετρά 11 γκολ σε 22 παιχνίδια με τη φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς. Στο τελευταίο από αυτά έφτασε ευστοχώντας σε πέναλτι και ανοίγοντας τον δρόμο της νίκης της ομάδας του με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Super Cup Ινδίας επί της Πούντζαμπ.

Nissaaram!!! Kerala Blasters FC leading one goal to nil vs Roundglass Punjab FC 😍



Goal scorer: Diamantakos Diamantakos (P)@jayeshpktr #HeroSuperCup #KBFC #RoundglassPunjabFC pic.twitter.com/9C7WN7jxgV