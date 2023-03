Τα... φτερά των «ζωηρών» στα πέναλτι τερματοφυλάκων έκοψε και επίσημα η Επιτροπή Κανονισμών, απαγορεύοντας κάθε κίνηση πριν την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, ενώ ταυτόχρονα επέβαλε μεγαλύτερη αυστηρότητα στην υπόδειξη του επιπλέον χρόνου.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πρωταγωνίστησε στην πορεία της εθνικής Αργεντινής προς την κατάκτηση του Μουντιάλ, όντας κομβικός στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι σε Ολλανδία και Γαλλία.

Ο γκολκίπερ της Άστον Βίλα συχνά κατάφερνε να «χαλάει» το μυαλό των αντιπάλων του με τον... χαρακτηριστικό του χορό και άλλες κινήσεις, όμως η IFAB έβαλε και επίσημα τέλος σε αυτού του είδους τις τεχνικές. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κανονισμών του ποδοσφαίρου, επικύρωσε την απόφασή της για απαγόρευση κάθε κίνησης των τερματοφυλάκων πάνω, κοντά στη γραμμή ή και προς το μέρος του αντιπάλου.

Ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων, προχώρησε και σε διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο των καθυστερήσεων, τονίζοντας πως οι διαιτητές πλέον θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηροί στην υπόδειξη αυτών, συνυπολογίζοντας με μεγαλύτερη ευλάβεια τη διάρκει των πανηγυρισμών των γκολ.

Now available for download: list of changes and clarifications to the Laws of the Game 2023/24, effective as from 1 July



➡️EN: https://t.co/p0ZMs6kijL

➡️FR: https://t.co/pZ0qxQC6VC

➡️ES: https://t.co/WwsdyZX8Xq

➡️DE: https://t.co/zTANI6g7vr pic.twitter.com/BeO9cwAj3E