Clásicο... στέψης!

Το βράδυ της Κυριακής όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στη Βαρκελώνη, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ, η οποία θα παίξει τα… ρέστα της, για να μείνει στη διεκδίκηση της κορυφής, καθώς σε περίπτωση ήττας θα βρεθεί στο -12. Βέβαια, η παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια είναι με το μέρος της, καθώς έχει κερδίσει τα 5 από τα 6 τελευταία Clásico στο πρωτάθλημα.

19 - Marc-André ter Stegen is the first goalkeeper to keep 19 clean sheets in the first 25 games of a single season in the history of LaLiga, surpassing the previous record set by Francisco Liaño with Deportivo La Coruña in 1993/94 (18). Reliability. pic.twitter.com/GObx9sxt1y — OptaJose (@OptaJose) March 13, 2023

Οι «μερένγκες», μάλιστα, έφυγαν με νίκη και από τις 2 προηγούμενες επισκέψεις τους από το Camp Nou. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους, το 1965, κατάφεραν να φτάσουν σε 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρουν και πάλι; Στο 3.30 βρίσκουμε το διπλό και στο 1.68 τη διπλή ευκαιρία Χ2. Αν η Ρεάλ φτάσει στη νίκη, τότε ο Αντσελότι θα γίνει μόλις ο 5ος προπονητής στην ιστορία της, που κερδίζει τουλάχιστον 5 φορές την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, οι «μπλαουγκράνα» τρέχουν αήττητο σερί 12 εντός έδρας αγώνων στη LaLiga, που είναι το κορυφαίο της από τη σεζόν 2019-20. Θα το διευρύνουν; Στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο. Από εκεί και πέρα, ιστορία στο Clásico μπορεί να γράψει και ο Φεράν Τόρες, ο οποίος έχει σκοράρει και στα 2 του ντέρμπι επί της Ρεάλ μέχρι τώρα. Θα έχει την ευκαιρία να γίνει μόλις ο 2ος παίκτης, μετά τον Ετό, που βρίσκει δίχτυα και στα 3 πρώτα ντέρμπι. Απόδοση 6.00 στο να σκοράρει ο Τόρες οποιαδήποτε στιγμή.

Κυριακή των ντέρμπι στη Serie A!

Ώρα για Derby d'Italia το βράδυ της Κυριακής, με την Ίντερ να υποδέχεται τη Γιουβέντους. Οι «μπιανκονέρι» έχουν δημιουργήσει τρομερή παράδοση, όταν ταξιδεύουν στο Μιλάνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι στον δεύτερο γύρο, καθώς έχουν να ηττηθούν από το 2010 (2-0)! Θα καταφέρουν να διευρύνουν το σερί; Σε απόδοση 4.00 προσφέρεται το διπλό και σε απόδοση 1.82 η διπλή ευκαιρία Χ2.

8 - Inter have lost eight games in this league, in the three points for a win era (since 1994/95) they have suffered more defeats after 26 #SerieA seasonal games only twice: 11 in 2011/12 and 10 in 1998/99. Pain.#SpeziaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 10, 2023

Η Γιουβέντους, άλλωστε, κέρδισε το ματς του πρώτου γύρου με 2-0 και θα ψάξει δύο νίκες στην ίδια σεζόν επί της Ίντερ για πρώτη φορά μετά το 2020. Η τελευταία φορά που το έκανε χωρίς να δεχθεί γκολ ήταν το 1977… Κρατάμε και το δεδομένο ότι η Ίντερ έχει χάσει τα 3 από τα 6 τελευταία της παιχνίδια στο πρωτάθλημα μετά από αγώνα Champions League, κάτι που συνέβη και στις 2 πιο πρόσφατες περιπτώσεις. Την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο σερί της Γιουβέντους τη θέλει να έχει κερδίσει και τις 6 τελευταίες δικές της αναμετρήσεις μετά από ευρωπαϊκούς αγώνες.

Η Ρώμη κόβεται στα δύο για το μεγάλο ντέρμπι, που θα κρίνει πολλά και στη μάχη της 4άδας ανάμεσα σε Λάτσιο και Ρόμα. Οι «λατσιάλι» τρέχουν αήττητο σερί 5 αγώνων στο ζευγάρι, όταν είναι γηπεδούχοι, με την τελευταία νίκη των φιλοξενούμενων να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2016. Ποτέ στην ιστορία του ζευγαριού αυτό το σερί δεν έφτασε στα 6 παιχνίδια για τη Λάτσιο. Θα τα καταφέρει τώρα, κάνοντας το «2 στα 2» επί της Ρόμα στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2012; Στο 2.70 βρίσκουμε τον άσο.

Οι αμυντικές επιδόσεις, μάλιστα, της ομάδας του Σάρι είναι αξιοσημείωτες, καθώς έχουν κρατήσει το μηδέν και στα 4 τελευταία τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά το έχουν κάνει για 15 φορές φέτος, επίδοση που είναι η κορυφαία στη Serie A, με το under 2,5 να προσφέρεται στο 1.51 για το ντέρμπι και το n/g στο 1.68. Τα πράγματα για τη Λάτσιο είναι ακόμα καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της, καθώς έχει δεχθεί μόλις 4 γκολ. Στο 1.50 να μην σκοράρει η Ρόμα μέχρι το 45’.

Μάχη για την κορυφή στην Bundesliga

Η Μπάγερν βρίσκεται και πάλι μόνη στην κορυφή της Bundesliga και πριν το μεγάλο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ ταξιδεύει στο Λεβερκούζεν για το απαιτητικό ματς με την Μπάγερ. Οι Βαυαροί, βέβαια, έχουν κερδίσει στις 4 από τις 5 προηγούμενες επισκέψεις της στην Bay Arena, συμπεριλαμβανομένων και των 3 τελευταίων. Στο 1.60 προσφέρεται το διπλό.

2.4 - FC Augsburg had an Expected Goals value of 2.4 – it was the highest Expected Goals value for an away team against FC Bayern in a competitive match since Julian Nagelsmann took charge of the Munich side. Brave. #FCBFCA pic.twitter.com/d168lYObyz — OptaFranz (@OptaFranz) March 11, 2023

Οι Κυριακές ταιριάζουν στην Μπάγερν, που μετράει 5 διαδοχικές νίκες στην Bundesliga με συνολικά τέρματα 21-2! Ποτέ στην ιστορία της δεν σημείωσε καλύτερο σερί από αυτό. Στο 1.95 βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μάλιστα, έχει πετύχει 47 γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της στο φετινό πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί και νέο ρεκόρ. Σε απόδοση 2.30 η νίκη της Μπάγερν από το πρώτο ημίχρονο.

Μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Κολωνία, με στόχο να μην χάσει την επαφή της με την κορυφή. Οι Βεστφαλοί έχουν χάσει μόλις 1 από τα 22 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.47. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι δεν διανύουν και τις καλύτερές τους μέρες, έχοντας πετύχει μόλις 1 γκολ στις 7 πιο πρόσφατες εξόδους τους στην Bundesliga, επίδοση που είναι η χειρότερη από το 2011. Στο 2.60 ο άσος με 0 παθητικό για την Ντόρτμουντ.

Η απίθανη Ρεμς

Το πρόγραμμα της Ligue 1 κλείνει την Κυριακή το βράδυ, όταν η απίθανη Ρεμς, που κάνει την κορυφαία της σεζόν από το 1975-76, υποδέχεται τη Μαρσέιγ. Το αήττητο σερί των γηπεδούχων έχει φτάσει στα 19 παιχνίδια, έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία ματς εντός έδρας, ενώ θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της να κερδίσει τη Μαρσέιγ 3 διαδοχικές φορές. Θα τα καταφέρει; Στο 2.95 ο άσος.

17 - Will Still is only the second manager to remain unbeaten in his first 17 games in the Top 5 European Leagues in the 21st century, after Tito Vilanova with Barcelona in 2012/13 (18). Invincible ? #ASMSDR pic.twitter.com/KCEXT8fF9T — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2023

Οι Μασσαλοί, πάντως, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, καθώς έχουν κερδίσει και στις 7 τελευταίες τους εξόδους, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2009. Θα διευρύνουν το δικό τους εντυπωσιακό σερί; Σε απόδοση 2.30 βρίσκουμε το διπλό.

* Μεγάλο ντέρμπι στην Ολλανδία, όπου ο Άγιαξ θα προσπαθήσει να πιάσει τη Φέγενορντ στην κορυφή. Ο Αίαντας δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι, κάτι που πετυχαίνει για 4η φορά στην ιστορία του και πρώτη μετά το 2011, ενώ συνολικά έχει κερδίσει και τα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια στην Eredivisie, σερί που είναι το κορυφαίο του από το 2019. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι γηπεδούχοι; Στο 1.77 ο άσος.

* Η Τότεναμ παίζει καλύτερα όταν παίζει απόγευμα Σαββάτου, καθώς έχει κερδίσει τα 8 από τα 10 φετινά της παιχνίδια, όταν αγωνίζεται στις 17:00 τη συγκεκριμένη μέρα. Μία από αυτές τις νίκες είχε έρθει επί της Σαουθάμπτον στον πρώτο γύρο. Οι «Άγιοι», όμως, τα πηγαίνουν καλά στο ζευγάρι και έχουν σκοράρει σε κάθε ένα από τα 14 τελευταία ματς με αντίπαλο την Τότεναμ! Τέλος, ο Χάρι Κέιν χρειάζεται μόλις 1 γκολ εκτός έδρας, για να φτάσει τα 10 φέτος. Θα είναι η 7η διαδοχική σεζόν που το κάνει, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος παίκτης στην ιστορία της κατηγορίας. Στο ανανεωμένο Build A Bet βρίσκουμε σε απόδοση 4.50 τον εξής συνδυασμό: Νίκη Τότεναμ, g/g & γκολ Κέιν οποιαδήποτε στιγμή.

* Η Άρσεναλ έχει κερδίσει και τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στην Premier League, σκοράροντας 3+ γκολ στα 4 από αυτά, κάτι που έχει κάνει και στα 3 τελευταία. Η προηγούμενη φορά που οι «κανονιέρηδες» πέτυχαν 4 διαδοχικές νίκες, πετυχαίνοντας 3+ τέρματα ήταν το 2004. Θα επαναλάβουν εκείνη την επίδοση κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας; Στο 1.87 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ.

5 - Arsenal have become the first side in English Football League history to win five consecutive London derbies away from home without conceding a goal. Authority. pic.twitter.com/3TZfqnKNoN — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2023

* Κανένα από τα 9 ματς που έχει δώσει με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League δεν έχει χάσει η Νιούκαστλ. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους βράδυ Παρασκευής. Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 1.70 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία ματς με την Μπέρνλι σε όλες τις διοργανώσεις με συνολικό σκορ 34-1! Στο 2.45 ο άσος σε συνδυασμό με over 3,5 γκολ.

* Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προκριθεί και στις 8 τελευταίες περιπτώσεις, που αντιμετώπισε τη Φούλαμ στο Κύπελλο, με τον τελευταίο της αποκλεισμό στο ζευγάρι να έρχεται το 1908. Στο 1.46 βρίσκουμε τον άσο.

* Και τα 4 τελευταία γκολ της Άστον Βίλα επί της Μπόρνμουθ έχουν σημειωθεί στην επανάληψη. Στο 1.95 βρίσκουμε τον άσο στο δεύτερο ημίχρονο.

* Στις 3 προηγούμενες περιπτώσεις που η Λιντς ξεκίνησε στη ζώνη του υποβιβασμού, έφτασε και στη νίκη (επί των Μπρέντφορντ, Λίβερπουλ και Σαουθάμπτον). Θα συνεχίσει το σερί και με αντίπαλο τους Γουλβς; Στο 3.40 το διπλό.

* Κανένα από τα 20 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βερόνα δεν έχει χάσει η Σαμπντόρια για τη Serie A, με την τελευταία της ήττα να σημειώνεται το 1972. Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί; Στο 2.90 προσφέρεται ο άσος.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Σάλκε στις 10 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (ήρθε τον Δεκέμβριο του 2015 με 2-1). Θα συνεχίσει την καλή παράδοση; Στο 1.61 η απόδοση της διπλής ευκαιρίας Χ2.

* Και τα 8 παιχνίδια της με αντίπαλο την Μπόχουμ έχει κερδίσει η Λειψία σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.55 το διπλό.

4 - Emil Forsberg scored for the first time in four BL games in a row - he is the fourth RB Leipzig player to achieve that feat. Run. #RBLBMG pic.twitter.com/4L45X3Icbb — OptaFranz (@OptaFranz) March 11, 2023

* Καμία από τις 27 πιο πρόσφατες εντός έδρας αναμετρήσεις της με την Έβερτον δεν έχει χάσει η Τσέλσι (τελευταία ήττα τον Νοέμβριο του 1994 με 1-0). Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο στην ιστορία των «μπλε» στο Stamford Bridge. Θα το συνεχίσουν; Σε απόδοση 1.44 ο άσος.

* Η Μόντζα έχει πάρει τους 16 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς στο γήπεδό της, όταν αγωνίζεται στις 16:00 το Σάββατο για τη Serie A. Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη επί της Κρεμονέζε αυτή τη φορά; Στο 1.80 βρίσκουμε τον άσο.

* Η τελευταία ήττα της Νάπολι από την Τορίνο στο πρωτάθλημα σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2015 (0-1). Από τότε, οι Partenopei τρέχουν αήττητο σερί 15 αγώνων στο ζευγάρι, κερδίζοντας τους 11 από αυτούς. Ποτέ στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων η Νάπολι δεν έφτασε αυτό το αήττητο σερί στα 16 ματς. Θα το κάνει τώρα; Στο 1.78 το διπλό.

43/84 - Khvicha Kvaratskhelia and Victor Osimhen have been involved in 43 of 84 Napoli goals in all competitions this season: 51% of the total. Cooperative.#NapoliAtalanta pic.twitter.com/mQggpyFJaQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 11, 2023

* Η Λυών έχει κερδίσει το 82% των εντός έδρας αγώνων της κόντρα στη Ναντ στον 21ο αιώνα, ποσοστό που είναι το κορυφαίο απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο σε αυτό το διάστημα. Στο 1.65 προσφέρεται ο άσος.

* Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει δει την εστία της να παραβιάζεται στις 8 από τις 9 τελευταίες της αναμετρήσεις στην Ligue 1. Θα το εκμεταλλευτεί η Ρεν, για να σκοράρει. Στο 1.71 το g/g.

* Η Σεβίλλη μετράει 7 συνεχόμενες νίκες επί της Χετάφε στη LaLiga, κρατώντας 0 παθητικό στις 6 από αυτές. Στο 2.65 βρίσκουμε το διπλό και στο 3.70 το διπλό με 0 παθητικό.

* Πέντε διαδοχικές νίκες επί της Έλτσε έχει πετύχει η Σοσιεδάδ στο πρωτάθλημα, όλες με τον Αλγκουαθίλ στον πάγκο. Οι Βάσκοι, μάλιστα, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίτευξης τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων στην κατηγορία, έχοντας πετύχει το 64% σε αυτό το διάστημα. Στο 2.05 η απόδοση να κερδίσει η Σοσιεδάδ από το πρώτο ημίχρονο.

* Το αήττητο σερί της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια έχει φτάσει στα 16 παιχνίδια στη LaLige, με την τελευταία της ήττα να σημειώνεται τον Οκτώβριο του 2014. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι «ροχιμπλάνκος»; Στο 1.60 ο άσος.

* Τα 6 από τα 9 τελευταία ματς ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Θέλτα για το πρωτάθλημα έχουν λήξει ισόπαλα, κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανένα άλλο ζευγάρι της κατηγορίας στο ίδιο διάστημα. Σε απόδοση 3.10 να σημειωθεί ακόμα μία ισοπαλία.

* Κανένα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στην Κάντιθ δεν κέρδισε η Αλμερία. Θα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι να αποφύγουν ξανά την ήττα; Στο 1.71 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση, όταν αντιμετωπίζει τη Βαγιαδολίδ, καθώς έχει κερδίσει και τα 8 τελευταία του ματς στους πάγκους απέναντί της! Θα οδηγήσει στη νίκη την Μπιλμπάο; Στο 2.00 βρίσκουμε το διπλό.

