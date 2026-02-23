Ακάντζι: «Οι σύλλογοι απαιτούν αφοσίωση από τους παίκτες, αλλά οι ίδιοι δεν την προσφέρουν»

Ο αμυντικός της Ίντερ παραχώρησε συνέντευξη, μέσω της οποίας άφησε αιχμές για τον τρόπο που λειτουργούν πλέον οι ομάδες.

Στην Ιταλία και την Ίντερ συνεχίζει την καριέρα του, ως δανεικός (μέχρι το φινάλε της σεζόν) από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Μανουέλ Ακάντζι.

Ο Ελβετός αμυντικός αποτελεί σημαντικό «γρανάζι» για τον Κρίστιαν Κίβου, καθώς μετράει 24 συμμετοχές στις 26 αγωνιστικές Serie A που έχουν παιχθεί, καθώς και 9/9 εμφανίσεις στο Champions League με τους «Νερατζούρι», έχοντας παράλληλα καταγράψει και δυο ασίστ.

Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF, μιλώντας τόσο για την πορεία του στην Ιταλία, όσο και για το Μουντιάλ που έρχεται. Ωστόσο, ένα σημείο που ξεχώρισε ήταν όταν αναφέρθηκε στη μεταγραφή του (με δανεισμό) από τους «πολίτες» προς την ομάδα του Μιλάνου.

Ο 30χρονος τόνισε πως η όλη διαδικασία ήταν πολύ αγχωτική, καθώς έγινε κυριολεκτικά στο «φώτο-φίνις» των μεταγραφών του περασμένου καλοκαιριού, ενώ αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά των συλλόγων προς τους ποδοσφαιριστές.

Εξήγησε πως τα κλαμπ περιμένουν αφοσίωση από τους παίκτες, αλλά εκείνα δεν την προσφέρουν, λέγοντας μια μεγάλη αλήθεια των ημερών μας.

«Ξαφνικά, η Σίτι είχε έξι σέντερ μπακ σε φόρμα. Όταν είδα ότι δεν έπαιζα στην αρχή της σεζόν, άρχισα να εξετάζω τις επιλογές μου με τον ατζέντη μου.

Οι σύλλογοι συνήθως απαιτούν αφοσίωση από τους παίκτες, αλλά δεν την προσφέρουν πάντα οι ίδιοι. Επομένως, ως παίκτης, μερικές φορές πρέπει να παίρνεις εγωιστικές αποφάσεις που δεν γίνονται πάντα κατανοητές απ' έξω.

Πώς χειρίζεται ένας ποδοσφαιριστής μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής; Η σύζυγός μου και τα παιδιά μου βρίσκονται στο επίκεντρο των πάντων. Ευτυχώς, το είχαμε ήδη συζητήσει διεξοδικά εκ των προτέρων.

Υποτιμάται ο ρόλος των συζύγων και των συντρόφων στις μεταγραφές; Φυσικά. Τίποτα από αυτά δεν θα λειτουργούσε χωρίς τη σύζυγό μου. Και η καθημερινότητά της είναι πιο αγχωτική από τη δική μου, ειδικά ψυχικά».