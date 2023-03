Ο Μπότα έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στα 14 του και όμως δεν είναι ο νεότερος στην ιστορία του ρουμανικού πρωταθλήματος (vids)

Ιστορική στιγμή για την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ καθώς ο Άλεξ Μπότα έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ντεμπούτο για την ομάδα αλλά όχι και για το ρουμανικό ποδόσφαιρο παρότι είναι 14 ετών.

Η Κλουζ κατάφερε να επικρατήσει της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με το ευρύ 4-0 για το ρουμανικό πρωτάθλημα ωστόσο γράφτηκε ιστορία τόσο για τον σύλλογο όσο και για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Συγκεκριμένα στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 3-0, ο Άλεξ Μπότα μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ που κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο με τη φανέλα της.

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός ήταν μόλις 14 ετών και 11 μηνών όταν έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον κάνει τον νεότερο και γενικά στο πρωτάθλημα.

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ο Αλεξάντρου Στόιαν της Φαρούλ Κονσταντά πήρε τον συγκεκριμένο τίτλο ως ο νεότερος που αγωνίζεται από το 2003 στο πρωτάθλημα καθώς ήταν 14 ετών και 10 μηνών όταν έκανε ντεμπούτο κόντρα στην Κραϊόβα.

Να θυμίσουμε πως ο Μπότα είναι ξάδερφος με ένα εκ των μεγάλων ταλέντων της Ρουμανίας, τον Ολίμπιου Μορούτα.

Yes, some will say he's too young, it's dangerous etc. But I think we might see Bota in the playout again. By then he will be 15 (end of March). Energetic and full of desire debut, not at all intimidated.



💪 2/2 duels won against Camora, not bad. pic.twitter.com/Qvv5rVoNKW