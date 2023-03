Η Άκμααρ, 2η στο ολλανδικό πρωτάθλημα, πήρε πολύτιμη νίκη απέναντι στην Γκρόνιγκεν, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πιστώνεται την ασίστ του τρομερού γκολ του Κάρλσον, που έκρινε το ματς.

Η Άλκμααρ του Βαγγέλη Παυλίδη συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τον Έλληνα φορ να συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτή. Αυτή τη φορά η ομάδα του 24χρονου πήρε πολύτιμο τρίποντο και ανέβηκε στη 2η θέση της Eredivisie, επικρατώντας με 1-0 της Γκρόνιγκεν, με τον Θεσσαλονικιό στράικερ να πιστώνεται την ασίστ του φοβερού γκολ του Κάρλσον που χάρισε τη νίκη.

GOAAAAAAL 🚀

🇸🇪 JESPER KARLSSON!

He did amazing strike. You have to watch this goal

AZ Alkmaar: 1-0 :FC Groningen#AZGRO



RT for support@dutchleagues pic.twitter.com/JDZ7KWQChS