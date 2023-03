Ασύλληπτη τροπή πήρε το παιχνίδι Γκόριτσα - Ίστρα στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στα τελευταία 15 λεπτά από το εις βάρος τους 3-1 και εν τέλει να νικούν με 5-4!

Τι ματς έγινε! Γκολ, θέαμα και συγκινήσεις μέχρι τέλους χάρισαν οι κροάτικες Γκόριτσα και Ίστρα στο ματς του πρωταθλήματος που έλαβε χώρα στην έδρα της πρώτης. Οι γηπεδούχοι που βρίσκονται στη 10η και τελευταία θέση της βαθμολογίας «σόκαραν» τους 6ους φιλοξενούμενους.

Στο ημίχρονο, η Ίστρα βρέθηκε να προηγείται με 2-1 και όταν στο 55' πήρε αέρα δύο τερμάτων φάνηκε πως όλα παίρνουν τον δρόμο τους. Από το 79ο μέχρι και το 83ο λεπτό του ματς όμως, η Γκόριτσα μπόρεσε να γυρίσει τα πάντα... τούμπα και να κάνει το 4-3. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 90+4', όμως οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι απάντηση, πετυχαίνοντας στην επόμενη φάση το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ και τους χάρισε την... τρελή νίκη.

Gorica 4-3 Istra 1961 (83') ITS JOEYYYYYYYY SUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4-3!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/YOTPFO1UPe

Gorica 4-4 Istra 1961 (90+5')



Darwin Matheus!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Game of the season in Gorica!! pic.twitter.com/kckv03EppQ