Ο Λουκ Ντε Γιονγκ γνωστοποίησε την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας στα 32 του έτη.

Ο 32χρονος επιθετικός Λουκ Ντε Γιονγκ, που έχει ολλανδική υπηκοότητα παρ' ότι έχει γεννηθεί στο Άιγκλε της Ελβετίας, ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας.

Ήταν μέλος της αποστολής της ομάδας και στο πρόσφατο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου αγωνίστηκε μόλις μία φορά, στο παιχνίδι με την Αργεντινή στα προημιτελικά, όπου μπήκε ως αλλαγή στην θέση του Ντάλεϊ Μπλιντ στο 64ο λεπτό.

Συνολικά έχει φορέσει 39 φορές την φανέλα των «Οράνιε» έχοντας σκοράρει οκτώ γκολ και δώσει μία ασίστ σε 1.142 αγωνιστικά λεπτά.

«Σταματάω από το ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ήταν τεράστια τιμή. Ευχαριστώ για όλες τις μνήμες!»

I'm stepping down from international football.

It's been such an honour. Thanks for all the memories @OnsOranje 🧡 pic.twitter.com/7x72LTE12u