Ένα φανταστικό γκολ πέτυχε ο Κις Σμιτ καθώς άνοιξε το σκορ για τους Νέους της Άλκμααρ σκοράροντας από το κέντρο κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Γκολ σπάνιας ομορφιάς πέτυχε ο Κις Σμιτ στο παιχνίδι της Άλκμααρ με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη για τη φάση των «16» του UEFA Youth League.

Συγκεκριμένα στο 56ο λεπτό, ο 17χρονος χαφ είδε τον Αστραλάγα εκτός εστίας και επιχείρησε ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και κάνοντας το 1-0 για τον ολλανδικό σύλλογο.

KEES SMIT 🇳🇱(2006) WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FROM THE CENTRE CIRCLE TO GIVE AZ U19 THE LEAD OVER BARCELONA U19!!! #UYL pic.twitter.com/R7OBywmLDx