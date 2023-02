Κυριακή με ντέρμπι τίτλου για το Λιγκ Καπ Σκωτίας και οι οργανωμένοι οπαδοί των Σέλτικ και Ρέιντζερς επιδόθηκαν σε κυνηγητό και «μάχες» σώμα με σώμα στους δρόμους της Γλασκώβης.

Σέλτικ και Ρέιντζερς κοντράρονται για πρώτη φορά σε τελικό μετά τον Δεκέμβριο του 2019 διεκδικώντας το Λιγκ Καπ Σκωτίας και η κατάσταση στη Γλασκώβη είναι έκρυθμη από το πρωί της Κυριακής.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι στο «Χάμπτεν Παρκ», μερίδα οπαδών των δύο ομάδων έδωσαν ραντεβού έξω από το γήπεδο και πρωταγωνίστησαν σε συμπλοκές «σώμα με σώμα», με τους security να προσπαθούν μάταια να τους χωρίσουν.

Την ίδια ώρα σε άλλο «μέτωπο» της πόλης, περίπου 100 ultras των Κελτών έκαναν «ντου» σε δρόμο που βρίσκονταν ultras της Ρέιντζερς οι οποίοι κολλούσαν αφίσες, με την πλευρά των Gers να ανταπαντά στο κυνηγητό. Ο απολογισμός ήταν να τραυματιστούν αρκετοί οπαδοί της Σέλτικ.

Rangers v Celtic this morning, only just gone 9am 👀🤣 pic.twitter.com/xCuvUVDF6V

~100 Bhoys and Green Brigade (Celtic) turn up to Hampden while Union Bears (Rangers) are setting up tifo this morning. ~100 UB attack back and Celtic run, several injuries from Celtic, none from rangers. pic.twitter.com/0aPYA6nCm0