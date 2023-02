Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης: 269 μέρες μετά το Παρίσι!

Λίβερπουλ – Ρεάλ, Λειψία – Σίτι, Άιντραχτ – Νάπολι, Γιουνάιτεντ – Μπαρτσελόνα. Μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά είναι εδώ πριν τη σέντρα.

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Το μεγαλύτερο παιχνίδι της εβδομάδας αναμφίβολα διεξάγεται στο Anfield, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Reds παραμένουν χωρίς νίκη στο ζευγάρι για 6 παιχνίδια, χάνοντας τα 5 από αυτά, επίδοση που είναι η χειρότερή στην ιστορία τους κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στη διοργάνωση. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 4η επίσκεψη της «βασίλισσας» στο συγκεκριμένο στάδιο, έχοντας αποφύγει την ήττα στις 2 τελευταίες (3-0, 0-0). Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη η Ρεάλ; Στο 3.10 βρίσκουμε το διπλό.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, έχουν βελτιωθεί στο Champions League μετά τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Νάπολι στην πρεμιέρα και κέρδισαν όλα τα υπόλοιπα ματς στον όμιλο. Μόλις μία φορά με τον Κλοπ στον πάγκο κατάφεραν να πετύχουν 6 διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση, τον Φεβρουάριο του 2022. Θα την ισοφαρίσουν, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά; Στο 2.20 ο άσος.

Τέλος, για να έχει ελπίδες να φτάσει στη νίκη η Λίβερπουλ, θα πρέπει να βρεθεί σε καλή μέρα ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός έχει φτάσει τα 43 γκολ στην καριέρα του στο Champions League και χρειάζεται άλλο ένα, για να πιάσει τον Ντιντιέ Ντρογκμπά στην κορυφή της λίστας των Αφρικανών σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Θα τα καταφέρει; Στο 2.75 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς ο Σαλάχ.

Η Νάπολι εντυπωσιάζει στη Serie A, όπου έχει πάρει μεγάλη διαφορά στην κορυφή και έχει την πολυτέλεια φέτος και ρίξει το βάρος και στην Ευρώπη. Οι Partenopei έχουν πετύχει 20 γκολ μέχρι τώρα στο Champions League, επίδοση που είναι η κορυφαία στη διοργάνωση. Ανάμεσα, μάλιστα, στους προπονητές με τουλάχιστον 5 παιχνίδια, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βλέπει την ομάδα του να σκοράρει κατά μέσο 3,3 φορές, τις περισσότερες από κάθε άλλη.

7 - Victor #Osimhen is the first Napoli's player able to score in 7 matches in a row in Serie A in the three points for a win era (since 1994/95). Monster.#SassuoloNapoli #SerieA pic.twitter.com/4IQt0NRJ0x