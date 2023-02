Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας γνωστοποίησε πως θα τιμωρεί πλέον με αφαίρεση ενός βαθμού τις ομάδες που οι φίλαθλοί τους επιδίδονται σε ρατσιστικές επιθέσεις ξεκινώντας από το Κύπελλο Βραζιλίας.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (CBF) γνωστοποίησε πως αποφάσισε να τιμωρεί τις ομάδες με αφαίρεση ενός βαθμού, όταν οι οπαδοί τους προβαίνουν σε ρατσιστικές επιθέσεις. Το μέτρο αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πρώτα στους αγώνες του Κυπέλλου Βραζιλίας και δεν καταργεί τις υπόλοιπες ποινές, απλά προστίθεται στην «φαρέτρα» των δικαστών.

«Η μάχη κατά του ρατσισμού είναι εν εξελίξει. Η Ομοσπονδία της Βραζιλίας επιτελεί το δικό της καθήκον. Αποφασίσαμε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω με τις τιμωρίες κι έτσι πλέον θα μπορούμε να πάρουμε πίσω έναν βαθμό από ένα κλαμπ (οι φίλαθλοι του οποίου κάνουν την παράβαση αυτή) σε μία από τις διοργανώσεις μας» είπε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας, Εντνάλντο Ροντρίγκες.

