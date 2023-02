Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε σκόραρε δις κόντρα στην Αλ Χιλάλ (5-3) με τον προπονητή του Κάρλο Αντσελότι να επιβεβαιώνεται πέντε μήνες μετά την «προφητεία» του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 5-3 επί της Αλ Χιλάλ και στέφθηκε «Βασίλισσα Κόσμου». Πρωταγωνιστές της εμφατικής νίκης των «Λος Μπλάνκος» ήταν οι Βινίσιους Τζούνιορ (δύο γκολ, μια ασίστ) και Φεντερίκο Βαλβέρδε (δύο γκολ).

Ο Ουρουγουανός μέσος μετά το πρώτο του τέρμα, με το οποίο η Ρεάλ προηγήθηκε με 2-0 στο 18ο λεπτό, έτρεξε προς τον προπονητή του Κάρλο Αντσελότι για να μοιραστούν μια υπέροχη αγκαλιά.

Goaaal by Fede Valverde 🔥🇺🇾 Real Madrid 2-0 Al Hilal Federico Valverde saved Carlo Ancelotti's career by scoring 10 Goals in this season ⚽🔥😁 pic.twitter.com/oCxtXHnDdY

Η ιστορία πίσω από αυτό είναι ότι ο Βαλβέρδε, παρά το γεγονός ότι προσφέρει πολλά στη Ρεάλ, δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν να πετύχει περισσότερα από τρία γκολ σε μία σεζόν για την ομάδα.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ιταλός τεχνικός για να τον «μπουστάρει» είχε ανεβάσει τους τόνους και του είπε ότι θα αποσυρθεί από την προπονητική αν δεν πετύχει διψήφιο αριθμό τερμάτων σε όλες τις διοργανώσεις.

«Έβαλα ένα στοίχημα, αλλά πιστεύω ότι θα σκοράρει περισσότερα από 10 γκολ αυτή τη σεζόν», δήλωσε ο Ιταλός. «Αν σκοράρει άλλα τέσσερα, τότε θα κρατήσω την άδεια προπονητή μου! Συνεχίζει να μας εκπλήσσει. Τα καταφέρνει καλά στα άκρα ή στη μεσαία γραμμή», πρόσθεσε.

Ο Βαλβέρδε στάθηκε λοιπόν στο ύψος των περιστάσεων και αφού βρήκε δίχτυα εννέα φορές πριν το παιχνίδι με την Αλ Χιλάλ, έφτασε στο... χρυσό, 10ο τέρμα, στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Παγκόσμιου Συλλόγων (και τελικά και στο 11ο συνολικά φέτος σε όλες τις διοργανώσεις).

Η αγκαλιά ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο μέσος πριν το παιχνίδι: «Όταν σκοράρω, θα τον αγκαλιάσω».

Carlo Ancelotti on September 14: "I told Valverde that if he doesn’t score 10 goals this season, I would tear up my coaching license."



Fede Valverde after scoring his 10th goal of the season. 🤍 pic.twitter.com/k1JvBheFJk