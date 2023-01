Το λιγότερο εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα που χάρισε η GoPro κάμερα την οποία φόρεσε ποδοσφαιριστής της Σπάρτα Πράγας όσο αγωνιζόταν σε φιλικό παιχνίδι.

Όχι, δεν πρόκειται για εικόνες βγαλμένες από κάποιο φοβερά ρεαλιστικό βιντεοπαιχνίδι ποδοσφαίρου αλλά για εικόνες που «γέννησε» η κάμερα που φόρεσε ένας παίκτης στην Τσεχία κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα. Ο λόγος για τον Λούκας Χάρασλιν της Σπάρτα Πράγας, ο οποίος τοποθέτησε GoPro στο στήθος του για την ώρα του αγώνα, στον οποίο μάλιστα κατάφερε να σκοράρει. Τα πλάνα που βγήκαν στη δημοσιότητα είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά.

Sparta Prague forward Lukáš Haraslín wore a GoPro in a friendly against Nürnberg and scored! 😅



The footage is incredible. 🇸🇰



Is this the future of football coverage? 🎥pic.twitter.com/R7YtHb6Psg