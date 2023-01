Ο προπονητής της Αλ Νασρ, Ρούντι Γκαρσία, επέρριψε μέρος της ευθύνης στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ήττα της ομάδας του με 3-1 από την Αλ Ιτιχάντ στον ημιτελικό του Super Cup Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βρήκε δίχτυα και η Αλ Νασρ δεν κατάφερε να προσπέράσει το εμπόδιο της Αλ Ιτιχάντ, η οποία επικράτησε με 3-1 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ρομαρίνιο άνοιξε το σκορ 15 λεπτά μετά την σέντρα της αναμέτρησης στο «King Fahd International Stadium» πριν ο Μαροκινός επιθετικός Χαμντάλα διπλασιάσει το προβάδισμα των γηπεδούχων λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Ταλίσκα μείωσε στο 67ο λεπτό (2-1), αλλά ο Σανκέτι σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στις καθυστερήσεις.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μια τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει λίγο πριν ο Χαμντάλα κάνει το 2-0 για την Αλ Ιτιχάντ και μετά τον αγώνα, ο προπονητή του Ρούντι Γκαρσία ανέφερε την ευκαιρία του Πορτογάλου ως σημείο κλειδί στο παιχνίδι. «Ένα από τα πράγματα που άλλαξαν την πορεία του αγώνα ήταν η χαμένη ευκαιρία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο ημίχρονο», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Ρόμα και της Λυών. «Συγχαίρω την Αλ Ιτιχάντ. Παρουσίασαν ένα πολύ καλύτερο πρώτο ημίχρονο από εμάς και παίξαμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα».

