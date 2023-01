Pep vs Arteta: Ο μαθητής που ξεπερνά τον δάσκαλο

Ακόμα μία αγωνιστική με ντέρμπι και μεγάλα ματς στην Ευρώπη έρχεται και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν τη σέντρα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Η Άρσεναλ και το Κύπελλο

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει τα 13 από τα 16 τελευταία παιχνίδια κόντρα στην Άρσεναλ σε όλες τις διοργανώσεις με τον Γκουαρδιόλα στον πάγκο, επίδοση που είναι χειρότερη μόνο από εκείνη επί της Μπέρνλι (14 νίκες στο ίδιο διάστημα). Βρίσκουμε τον άσο στο 1.78.

5 - Only Alan Shearer (5 in 1995-96) has scored more Premier League hat-tricks in a single season than Erling Haaland (4 in 2022-23). Gluttony. https://t.co/Nh7hkTqshj — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2023

Παρόλα αυτά, οι δύο από αυτές τις ήττες έχουν έρθει στο Κύπελλο. Και όχι μόνο αυτό, καθώς οι «κανονιέρηδες» έχουν κερδίσει και τις 4 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις για τη διοργάνωση και κάθε φορά που απέκλειαν τους Citizens, έφταναν μέχρι τον τελικό! Θα μπορέσουν να το κάνουν και φέτος; Σε απόδοση 4.00 το διπλό.

Φυσικά, με την εκτελεστική δεινότητα της Σίτι τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους για το Κύπελλο, σκοράροντας συνολικό 40 γκολ και 3+ σε κάθε ένα από αυτά. Το αντίστοιχο ρεκόρ ανήκει στην Μπλάκμπερν, που πέτυχε τουλάχιστον 3 γκολ σε 12 συνεχόμενα παιχνίδια την περίοδο 1881-1885. Στο 1.58 προσφέρεται το over 2,5.

Τέλος, ο Μαχρέζ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και έχει πετύχει 6 γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι στα 5 τελευταία ματς για το Κύπελλο. Στο Etihad, μάλιστα, έχει σκοράρει 2+ γκολ στα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια. Η απόδοση να βρει δίχτυα ο Μαχρέζ οποιαδήποτε στιγμή κυμαίνεται στο 3.30.

Ασταμάτητη Νάπολι

Η Νάπολι όχι μόνο παραμένει στην κορυφή της Serie A, αλλά συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Τώρα, έρχεται το απαιτητικό εντός έδρας ματς με τη Ρόμα, όμως όλα δείχνουν υπέρ της. Οι Partenopei δεν έχουν χάσει κανένα από τα 9 τελευταία μεταξύ τους ματς στο πρωτάθλημα (η τελευταία νίκη της Ρόμα σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2019), ενώ παραμένουν αήττητοι και στα 4 πιο πρόσφατα εντός έδρας, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 1995 (τότε, σταμάτησε στα 7 παιχνίδια)! Στο 1.72 προφέρεται ο άσος.

50 - Napoli are the third side in the three points for a win era to have reached 50+ points in the first half of a single Serie A season, after Juventus and Inter. Olympus.#SalernitanaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 21, 2023

Οι δύο ομάδες, παράλληλα, είναι εκείνες που έχουν δεχθεί τα λιγότερα γκολ στην κατηγορία στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων τους (από 7 τέρματα η κάθε μία). Σε απόδοση 3.25 βρίσκουμε την επιλογή να δούμε περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής πορείας της Νάπολι είναι και ο Οσιμέν, που έχει πετύχει 13 γκολ, ενώ ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Θα βρει και πάλι δίχτυα ο Νιγηριανός; Στο 2.15 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Οσιμέν.

Σπάνια το «απόλυτο» η Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ κέρδισε με 4-3 στην τελευταία της επίσκεψη στο Λεβερκούζεν, αλλά έχει να πετύχει συνεχόμενες νίκες εκεί από το 1991. Θα τα καταφέρει ξανά φέτος; Στο 2.65 προσφέρεται το διπλό.

8 - Borussia Dortmund have scored more goals via substitutes than any other side in the #Bundesliga this season (8). Sub. pic.twitter.com/tOjEDvlL8b — OptaFranz (@OptaFranz) January 25, 2023

Βέβαια, οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και προέρχονται από 5 σερί νίκες στην Bundesliga. Αν κερδίσουν και αυτό το ματς, τότε θα κάνουν την κορυφαία τους επίδοση από το 2016 (7 νίκες με τον Σμιντ στον πάγκο). Την ίδια στιγμή, η Ντόρτμουντ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες το 2023, αλλά μόλις 3 φορές στην ιστορία της έχει κάνει το 3 στα 3 με το ξεκίνημα του νέου έτους (το 2012, το 2013 και το 2020). Θα το εκμεταλλευτούν οι «ασπιρίνες», για να συνεχίσουν το δικό τους σερί; Σε απόδοση 2.45 βρίσκουμε τον άσο.

Η καλύτερη Μαρσέιγ της 10ετίας

Η Μαρσέιγ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει κερδίσει και τα 6 τελευταία της ματς στη Ligue 1, σερί που είναι το κορυφαίο της από τον Οκτώβριο του 2014. Η παράδοση είναι καλή, μάλιστα, και με αντίπαλο τη Μονακό, την οποία έχει κερδίσει στα 4 από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα. Τώρα, θα επιχειρήσει να επιβληθεί και στα 2 ματς της σεζόν επί των Μονεγάσκων για πρώτη φορά μετά το 2007-08. Θα τα καταφέρει; Στο 2.10 ο άσος.

8 - Marseille have won their last eight games in all competitions and equal their record of consecutive wins in their history since the start of the professional era in 1932 (8 also in 1992, 2010, 2011-2012, 2014 and 2022). Unleashed. pic.twitter.com/UHgGxWanrn — OptaJean (@OptaJean) January 20, 2023

Η Μονακό μπορεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αλλά δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα ματς κόντρα σε ομάδες, που βρίσκονται στο top 7 της βαθμολογίας. Έχει, πάντως, σε καλή κατάσταση τον Μπεν Γιεντέρ, ο οποίος έχει πετύχει 8 γκολ επί της Μαρσέιγ στην καριέρα του στη Γαλλία και χρειάζεται ακόμη ένα, για να πιάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Γκομίς στον 21ο αιώνα. Ο αρχηγός της Μονακό, μάλιστα, έχει φτάσει στα 137 γκολ στην Ligue 1 και μπορεί να πιάσει τον Καβάνι στη 2η θέση της λίστας από το 2000 και μετά. Θα σκοράρει; Σε απόδοση 2.50 να βρει δίχτυα ο Μπεν Γιεντέρ οποιαδήποτε στιγμή.

* Ο Χάρι Κέιν έχει πετύχει 14 γκολ σε 14 εμφανίσεις με την Τότεναμ στο Κύπελλο. Θα σκοράρει και κόντρα στην Πρέστον; Στο 3.00 να είναι ο παίκτης, που θα ανοίξει το σκορ.

* Όχι μόνο δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στη Χιρόνα η Μπαρτσελόνα, αλλά σε αυτό το σερί έχει πετύχει 3,2 γκολ κατά μέσο όρο! Στο 2.20 προσφέρεται το διπλό σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ.

* Μόνο 1 ματς έχει χάσει από τα 15 τελευταία με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ η Ρεάλ Μαδρίτης (0-2 τον Ιανουάριο του 2019). Θα φτάσουν οι «μερένγκες» ξανά στη νίκη; Στο 1.70 προσφέρεται ο άσος.

* Αρνητικό σερί 5 αγώνων τρέχει η Σπέτσια στη Serie A, όταν αγωνίζεται Παρασκευή, δεχόμενη συνολικά 15 τέρματα και είναι η ομάδα με το χειρότερο σερί τη συγκεκριμένη μέρα στην ιστορία της κατηγορίας! Θα το εκμεταλλευτεί η Μπολόνια, για να φτάσει στη νίκη; Ο άσος προσφέρεται στο 1.88.

* Φέτος, η Μπράιτον σκόραρε τουλάχιστον 3 φορές και στα 2 ματς κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ ψάχνει συνεχόμενες νίκες επί των Reds για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι «κόκκινοι», όμως έχουν προκριθεί στις 3 από τις 5 περιπτώσεις, που αντιμετώπισαν την Μπράιτον στο Κύπελλο, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 6-1 στην τελευταία από αυτές, τον Φεβρουάριο του 2012. Θα κάνουν το ρεκόρ τους οι γηπεδούχοι ή θα συνεχίσουν την καλή τους παράδοση στη διοργάνωση στο ζευγάρι οι φιλοξενούμενοι; Σε απόδοση 2.75 βρίσκουμε τον άσο και σε 2.40 το διπλό.

* Το αρνητικό σερί της Μίλαν χωρίς νίκη έχει φτάσει στους 5 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και είναι το χειρότερό της από τον Απρίλιο του 2018. Οι «ροσονέρι» έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις νίκες στο εντός έδρας ματς με τη Σασουόλο, έχοντας πετύχει τα 4 από τα 7 τελευταία τους γκολ στο San Siro στα 15 πρώτα λεπτά. Σε απόδοση 4.00 βρίσκουμε την επιλογή να προηγηθεί η Μίλαν στο διάστημα 0-15’.

4 - AC Milan have conceded at least four goals without scoring in a Serie A match for their first time since Atalanta-AC Milan 5-0 on 22 December 2019. Difficulty.#LazioMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 24, 2023

* Η Ίντερ έχει δεχθεί γκολ και στα 13 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό της από το 1998 (τότε με τον Τραπατόνι στον πάγκο). Θα το εκμεταλλευτεί, για να βρει δίχτυα, η Κρεμονέζε; Στο 1.77 βρίσκουμε το g/g.

* Η Λάτσιο έχει κερδίσει τα 6 από τα 7 τελευταία της ματς με αντίπαλο τη Φιορεντίνα στη Serie A, πετυχαίνοντας νίκες και στα 3 πιο πρόσφατα. Η τελευταία φορά που οι «λατσιάλι» σημείωσαν 4 διαδοχικές νίκες επί της Φιορεντίνα ήταν το 2016. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση; Στο 2.15 ο άσος.

* Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κερδίσει και τις 8 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις με αντίπαλο την Οσασούνα στο πρωτάθλημα, χωρίς να δεχθεί, μάλιστα, γκολ στις 6 τελευταίες. Θα επιβληθούν και πάλι οι «ροχιμπλάνκος»; Στο 2.20 προσφέρεται το διπλό, στο 3.25 το διπλό με 0 παθητικό.

* Ντέρμπι στο Βερολίνο, όπου η Χέρτα υποδέχεται την Ουνιόν. Η τελευταία έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, σκοράροντας 12 γκολ σε αυτό το σερί. Θα το συνεχίσει; Στο 2.20 βρίσκουμε το διπλό, στο 3.75 αν το συνδυάσουμε με over 2,5.

* Κανένα από τα 9 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο τη Στουτγκάρδη δεν έχασε η Λειψία, σερί που είναι το κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Τα πράγματα, μάλιστα, είναι ακόμα καλύτερα εντός έδρας στο ζευγάρι για τους «Ταύρους», που έχουν κάνει το απόλυτο των νικών (4), χωρίς να δεχθούν ούτε ένα γκολ! Θα διευρύνουν το εντυπωσιακό τους σερί; Στο 2.45 ο άσος με 0 παθητικό.

* Η Ρεν έχει δεχθεί γκολ και στα 20 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στη Ligue 1 (συνολικά 32), επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 1970. Την ίδια στιγμή, οι «ρενέ» βρίσκουν δίχτυα και στις 16 πιο πρόσφατες εξόδους της, σερί που είναι το κορυφαίο ανάμεσα σε όλες τις ομάδες των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θα συνεχιστεί το σερί των G/G και στο ματς με τη Λοριάν; Στο 1.75 η απόδοση να σκοράρουν και οι δύο.

* Κανένα από τα 9 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βαλένθια δεν έχει κερδίσει η Βαγιαδολίδ στη LaLiga, με την τελευταία νίκη να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2003 (1-0). Θα φτάσουν σε ακόμη μία νίκη οι «νυχτερίδες»; Στο 2.30 το διπλό.

* Το αήττητο σερί της Σεβίλλης, όταν υποδέχεται την Έλτσε, έχει φτάσει στα 20 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στη LaLiga. Θα το διευρύνει ακόμα περισσότερο; Στο 1.53 βρίσκουμε τον άσο.

* Οι Δευτέρες ταιριάζουν στη Βιγιαρεάλ, που τρέχει αήττητο σερί 4 αγώνων στη LaLiga τη συγκεκριμένη μέρα. Μάλιστα, κράτησε το μηδέν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Θα το διευρύνει στο εντός έδρας ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο; Στο 1.68 ο άσος, στο 2.65 ο άσος με 0 παθητικό.

* Το κορυφαίο αήττητο σερί στην ιστορία της κόντρα στη Σάλκε τρέχει η Κολωνία, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 τελευταία μεταξύ τους ματς για την Bundesliga. Θα φτάσει σε ακόμη μία νίκη; Στο 1.93 το διπλό.

* Η Βόλφσμπουργκ σκοράρει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 8 τελευταία της ματς για το πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά είχε κάνει το 2008 υπό τις οδηγίες του Μάγκατ. Θα διευρύνει το σερί στο εκτός έδρας ματς με τη Βέρντερ; Στο 1.95 το over 1,5 για τη Βόλφσμπουργκ.

6 - VfL Wolfsburg have won their last six Bundesliga games, the only time they've won more consecutive games in the competition was in the 2008-09 campaign under Felix Magath, when they won 10 in a row and were crowned champions at the end of the season. Wolves. #BSCWOB pic.twitter.com/t0MyxmX1iS — OptaFranz (@OptaFranz) January 24, 2023

* Για αρνητικό ρεκόρ πάει η Ανζέ, που έχει χάσει και τα 11 τελευταία της παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Παρί-Σαρεντίν (1933-34), Στρασμπούρ (2008, 2017), Γκρενόμπλ (2009) και Ντιζόν (2021) είναι οι μοναδικές ομάδες με 12 διαδοχικές ήττες. Θα μπει στη λίστα και η Ανζέ, που αγωνίζεται στην έδρα της Μπρεστ; Στο 2.10 ο άσος.

* Η Ναντ παραμένει η μοναδική ομάδα της Ligue 1, που δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ από την επανέναρξη του πρωταθλήματος (4 παιχνίδια). Η τελευταία φορά που κράτησε το μηδέν για 5 συνεχόμενα παιχνίδια ήταν τον Ιανουάριο του 2002. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση κόντρα στην Κλερμόν; Στο 3.30 να μην δεχθεί γκολ η Ναντ.

* Το αήττητο σερί της Λυών κόντρα σε νεοπροβιβασθείσες ομάδες έχει φτάσει στα 17 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο τρέχον στην κατηγορία. Θα το διευρύνει στην έδρα της Αζαξιό; Στο 1.78 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Αλμερία έχει πετύχει το 72% των τερμάτων της φέτος στο πρώτο ημίχρονο, επίδοση που είναι η κορυφαία στη LaLiga. Σε απόδοση 2.10 να σκοράρει και στο παιχνίδι με την Εσπανιόλ στο πρώτο ημίχρονο.

* Κανένα από τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει η Κάντιθ, αλλά στα 5 από αυτά έχει μείνει στην ισοπαλία. Θα συνεχιστεί το δεύτερο σερί; Στο 2.85 να μείνει στο Χ με τη Μαγιόρκα.

* Μόλις 2 ήττες έχει υποστεί η Μπιλμπάο στις 13 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Θέλτα για το πρωτάθλημα. Θα φύγουν και φέτος με νίκη οι Βάσκοι; Σε απόδοση 2.60 το διπλό.

* Σε κανένα από τα 17 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα δεν έχει κρατήσει το μηδέν η Λέτσε, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία της και ξεκίνησε από τον Φεβρουάριου του 2020. Θα το εκμεταλλευτεί η Σαλερνιτάνα, για να σκοράρει; Στο 1.90 βρίσκουμε το g/g.

* Η Βερόνα είναι η ομάδα, που έχει πετύχει το μεγαλύτερο ποσοστό των τερμάτων της στο πρώτο ημίχρονο (76%) στη Serie A, τη στιγμή που η Ουντινέζε είναι η ομάδα, που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των τερμάτων της στο ίδιο διάστημα στην κατηγορία (62%). Θα επιβεβαιωθούν αυτά τα στατιστικά και στο μεταξύ τους παιχνίδι; Σε απόδοση 2.55 προσφέρεται να βρει δίχτυα η Βερόνα στο πρώτο ημίχρονο.

