Ποστέκογλου για Γιακουμάκη: «Ούτε φεύγει κάποιος από την Σέλτικ, ούτε έρχεται»

Ο προπονητής της Σέλτικ, Άγγελος Ποστέκογλου, σε ερώτηση αναφορικά με το ενδιαφέρον της Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς για τον Γιώργο Γιακουμάκη ξεκαθάρισε πως κανείς παίκτης δεν φεύγει ή έρχεται στην ομάδα του μέσα στον Γενάρη.

O Φαμπρίτσιο Ρομάνο τη Δευτέρα (16/1) έκανε λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Σέλτικ και Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς για τη μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη, αντί τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, όμως ο Άγγελος Ποστέκογλου «θόλωσε» την κατάσταση. Ο τεχνικός των Κελτών στο πλαίσιο συνέντευξης ρωτήθηκε για τις εξελίξεις με τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ και ανέφερε πως κανείς παίκτης δεν φεύγει ή έρχεται στους Κέλτες μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

«Δεν έχω κάποια νεότερη ενημέρωση, τα πράγματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Ο εκτελεστικός διευθυντής Μάικλ Νίκολσον ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Ουδείς φεύγει, ουδείς έρχεται. Είναι προφανές πως θα υπάρχουν σενάρια αλλά από τη δική μου οπτική γωνία -προς το παρόν- δεν υπάρχει κάτι. Με το να αποκτήσουμε τρεις παίκτες νωρίς, βρισκόμαστε τον Ιανουάριο σε μία πλεονεκτική θέση. Αν τύχει και χάσουμε παίκτες δεν θα μας πιάσει πανικός για να καλύψουμε άμεσα το κενό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνο-Αυστραλός τεχνικός.

🔊 LISTEN: “As I sit here right now, no one is leaving and no one is coming in”.



Celtic boss Ange Postecoglou says he hasn’t been given any update on Giorgos Giakoumakis despite reports the club have accepted an offer for the striker. pic.twitter.com/aek3SQH1D6