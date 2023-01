Με το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Κριστιάνο με την Αλ Νασρ να πλησιάζει, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια οπαδοί επιχείρησαν να βρουν εισιτήριο για να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ έχει ήδη προκαλέσει αρκετό πανζουρλισμό, αλλά το ντεμπούτο του φαίνεται έτοιμο να... σπάσει το ρεκόρ. Κι αυτό διότι σύμφωνα με το ESPN, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου και του Πορτογάλου προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο πολυαναμενόμενο ματς, ψάχνοντας ένα... μαγικό χαρτάκι.

Μάλιστα, το παιχνίδι στο οποίο αναμένεται να ντεμπουτάρει ο CR7 είναι αυτό της μικτής Αλ Νασρ-Αλ Χιλάλ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι στις 19 Ιανουαρίου.

Over 2 million people requested tickets to witness Cristiano Ronaldo's first game in Saudi Arabia against PSG, sources have told ESPN 🤯 pic.twitter.com/wLeIPoP57P