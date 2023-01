Μαρτίνεθ: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αξίζει σεβασμό μετά από 19 χρόνια ως μέλος της εθνικής»

Ο πρώην προπονητής του Βελγίου Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ορίστηκε ως ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας και προτίθεται -όπως δήλωσε- να συζητήσει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ισπανός προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ παραιτήθηκε από τη θέση του τεχνικού του Βελγίου μετά τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λέγοντας ότι είχε πάρει την απόφαση να τερματίσει την εξαετή θητεία του εδώ και αρκετό καιρό και ότι θα έφευγε ακόμα και αν οι Βέλγοι στέφονταν πρωταθλητές. Ο 49χρονος αντικατέστησε κι επίσημα τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος αποχώρησε μετά την ήττα-σοκ της Πορτογαλίας από το Μαρόκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να εκπροσωπήσω μια από τις πιο ταλαντούχες ομάδες στον κόσμο», δήλωσε ο Μαρτίνεθ. «Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ... αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα [στην ομοσπονδία] ... και μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας». Ερωτηθείς για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, ο Ισπανός είπε ότι θα επικοινωνήσει με τον 37χρονο.

«Θέλω να επικοινωνήσω και με τους 26 παίκτες που ήταν στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι το σημείο εκκίνησής μου και ο Κριστιάνο είναι ένας παίκτης σε αυτή τη λίστα» είπε, προσθέτοντας ότι θα «είναι στην εθνική ομάδα εδώ και 19 χρόνια και αξίζει τον σεβασμό του να καθίσουμε και να μιλήσουμε».

Θυμίζουμε ότι ο CR7 έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας από τον Σάντος για τους δύο τελευταίους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Official, confirmed. Roberto Martinez has been appointed as new Portugal head coach after Fernando Santos, as expected 🚨🇵🇹 #Portugal



“Cristiano Ronaldo deserves respect after 19 years as part of the national team, we’re gonna speak about that together soon”, he says. pic.twitter.com/5ymzUS7YT8