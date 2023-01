Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοινώθηκε κι επίσημα ως νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, αναλαμβάνοντας τα ηνία από τον Φερνάντο Σάντος με συμβόλαιο ως το Μουντιάλ του 2026.

Εποχή Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και επίσημα στην εθνική Πορτογαλίας. Οι Ίβηρες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού για τα επόμενα τριάμισι χρόνια, αντικαθιστώντας έτσι τον Φερνάντο Σάντος που αποχώρησε μετά από μια οκταετία αφήνοντάς πίσω του μία κούπα Euro και ένα Nations League.

Ο πρώην τεχνικός της εθνικής Βελγίου απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Διαβόλων μετά την ηχηρή αποτυχία του αποκλεισμού στους ομίλους του Μουντιάλ που σφράγισε άτυπα το τέλος της «χρυσής» γενιάς της χώρας, αλλά δεν άργησε να βρει το νέο του σπίτι και πάλι σε πάγκο εθνικής.

Ο Μαρτίνεθ υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια ως το 2026, συνεπώς θα είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει την Πορτογαλία στο Euro του 2024 και το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτή είναι η πέμπτη δουλειά στο βιογραφικό του Μαρτίνεθ, μετά τις θητείες σε Σουόνσι, Γουίγκαν, Έβερτον και Βέλγιο.

Όπως ανέφεραν αγγλικά δημοσιεύματα, ο 49χρονος τεχνικός μίλησε με την Έβερτον για πιθανή επιστροφή του ως αντικαταστάτης του Φρανκ Λάμπαρντ, αλλά τον «κέρδισε» το project των Ιβήρων λόγω της νέας φουρνιάς παικτών που βγαίνει από τις μικρότερες εθνικές.

