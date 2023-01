Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής έλαβε αυτή την ποινή για τη φερόμενη δολοφονία τριών μελών των δυνάμεων ασφαλείας και δύο άλλα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη χώρα του.

Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής Αμίρ Νασρ Αζαντανί καταδικάστηκε σήμερα Δευτέρα σε 26 χρόνια φυλάκισης για τη φερόμενη δολοφονία τριών μελών των δυνάμεων ασφαλείας και δύο άλλα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν την περσική χώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τρεις άλλοι εμπλεκόμενοι στη δολοφονία των τριών βασίτζι - ισλαμιστών μαχητών - στην πόλη Ισφαχάν στα μέσα Νοεμβρίου καταδικάστηκαν σε θάνατο και ένας άλλος σε δύο χρόνια φυλάκιση, ανέφερε το πρακτορείο Mizan, που υπάγεται στο δικαστικό σώμα.

Η υπόθεση του Αζαντάνι έγινε viral, προκαλώντας επικρίσεις σε όλο τον κόσμο, όταν οι ενώσεις ποδοσφαιριστών και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Ο ποδοσφαιριστής έχει καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκισης για τη συνέργειά του στη δολοφονία των τριών βασίτζι, σε πέντε για την κατηγορία της συνάθροισης και της συνωμοσίας για τη διάπραξη εγκλημάτων και σε άλλα δύο για συμμετοχή σε παράνομες ομάδες με σκοπό τη διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας.

Οι ποινές θα εκτίονται ταυτόχρονα, για τις οποίες, κατ' αρχήν, θα περάσει 16 χρόνια στη φυλακή.

Ο Αζανταντί έχει αγωνιστεί σε διάφορους συλλόγους στο Ιράν μεταξύ των οποίων η Ραχ Αχάν όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Μιλάντ Μοχαμαντί και η Τράκτορ όπου συνεργάστηκε με τον Εσχάν Χατζισαφί.

Θυμίζουμε ότι το Ιράν «πνίγηκε» από διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την Αστυνομία Ηθικής επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Οι διαδηλωτές τώρα ζητούν το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ίδρυσε ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί το 1979.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει καταστείλει έντονα τις κινητοποιήσεις, που πραγματοποιούνται κυρίως από νέους και γυναίκες που απαιτούν περισσότερες ελευθερίες φωνάζοντας "γυναίκα, ζωή, ελευθερία". Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί από την ιρανική δικαιοσύνη για διάφορα εγκλήματα για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις, 14 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και τέσσερις έχουν εκτελεστεί.

