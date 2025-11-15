Ταρέμι: Πρώτα εμψύχωσε τους συμπαίκτες του και μετά έστειλε το Ιράν σε τελικό διεθνούς τουρνουά (vid)
Για ακόμη μια φορά, ο Μεχντί Ταρέμι απέδειξε πως είναι ποδοσφαιριστής-ηγέτης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν καθοριστικός στη νίκη-πρόκριση που πήρε το Ιράν στα πέναλτι με 5-4 επί του Πράσινου Ακρωτηρίου, και την Τρίτη (18/11) θα διεκδικήσει τον τίτλο στο διεθνές τουρνουά των ΗΑΕ.
Μετά το 0-0 των 90 λεπτών, ο στράικερ των «ερυθρόλευκων» μάζεψε σε έναν κύκλο τους συμπαίκτες του, μιλώντας τους με πάθος και θέλοντας να τους δώσει ψυχολογία για τη διαδικασία των πέναλτι.
Έπειτα, ήταν ο ίδιος που ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση, ευστοχώντας για το τελικό 5-4 και στέλνοντας το Ιράν στο... ραντεβού με το Ουζμπεκιστάν, με φόντο το τρόπαιο του θεσμού.
