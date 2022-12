Ο Μάζαντ Ρέζα Ράχναβαρντ απαγχονίστηκε δημόσια και ο Αμίρ Νασρ Αζαντανί κατηγορείται επίσης για τον ρόλο του στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν δημόσια δεύτερο κρατούμενο που καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα, παρά το κύμα διεθνών επικρίσεων μετά τον απαγχονισμό του πρώτου διαδηλωτή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μάζαντ Ρέζα Ράχναβαρντ ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές ήταν αθλητής της πάλης, απαγχονίστηκε δημόσια στην ιερή πόλη Μασάντ αφού καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία δύο πρακτόρων ασφαλείας, όπως ανέφερε το πρακτορείο Mizan. «Καταδικάστηκε σε θάνατο για "πόλεμο κατά του θεού" επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι φέρεται να τραυμάτισε επίσης άλλα τέσσερα άτομα.

This morning, the Islamic Republic executed a wrestling champion. #MajidrezaRahnavard was arrested and sentenced to death during protests in Iran. #NavidAfkari #MahsaAmini pic.twitter.com/sVqkk9qkoA

Ο νεαρός συνελήφθη στις 19 Νοεμβρίου, κατηγορήθηκε στις 24 του ίδιου μήνα και η δίκη του πραγματοποιήθηκε στις 29. Την ίδια ημέρα καταδικάστηκε σε θάνατο, αφού φέρεται να ομολόγησε τα εγκλήματά του, σύμφωνα με το Mizan. Άλλοι εννέα κρατούμενοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για τις διαδηλώσεις και σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία τουλάχιστον 28 κατηγορούμενοι μπορεί να καταδικαστούν σε απαγχονισμό.

Η εκτέλεση του Ραχνάβαρντ έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τον πρώτο απαγχονισμό ενός κρατούμενου που καταδικάστηκε για συμμετοχή στις διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο 23 ετών Μόσεν Σεκερί εκτελέστηκε την Πέμπτη επειδή τραυμάτισε με μαχαίρι έναν basiji - έναν ισλαμιστή μαχητή - έκλεισε έναν δρόμο και προκάλεσε τρόμο στην Τεχεράνη.

Ο 26χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Αμίρ Νασρ Αζαντανί, αντιμετωπίζει επίσης ποινή εκτέλεσης, σύμφωνα με το IranWire, αφού κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε στις διαδηλώσεις. Ο Αζαντανί συνέχισε να αγωνίζεται στο Iran Pro League, την κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου της χώρας.

#AmirNasrAzadani, a former player for the Rah-Ahan, Tractor, and Gol-e Rayhan football teams, is in danger of execution. The Islamic Republic’s judicial system is planning to hang him for a crime it calls "moharebeh".#IranRevoIution2022 #مهسا_امینی #MahsaAmini pic.twitter.com/El1Boq9LGl