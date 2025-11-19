Ξέσπασε ο Ταρέμι: «Είναι δυνατόν να είναι όλα τα γήπεδα καταστραμμένα;»

Ο Μεχντί Ταρέμι ξέσπασε κατά της ομοσπονδίας του Ιράν για την κατάσταση των γηπέδων της χώρας του και τις συνθήκες στις οποίες αγωνίζεται η εθνική ομάδα.

Έξαλλος ήταν ο Μεχντί Ταρέμι μετά το παιχνίδι του Ιράν κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, καθώς στις δηλώσεις του έριξε τα... βέλη του κατά της ομοσπονδίας της χώρας του.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού στάθηκε στην κατάσταση των γηπέδων στη χώρα του και στα στάδια των μεγάλων ομάδων, κάνοντας λόγο για ντροπή προς τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα ξέσπασε για τα γήπεδα της χώρας του στα οποία αγωνίζεται η εθνική ομάδα αλλά και για την προσέλευση του κόσμου στα μεγάλα ντέρμπι.

Αναλυτικά:

«Τα τελευταία 2-3 χρόνια, από ψηλά, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, καταστρέφουν το ποδόσφαιρο. Πώς είναι δυνατόν μόνο 2000 άνθρωποι να πηγαίνουν στο ντέρμπι Ζομπ Αχάν-Σεπαχάν; Το στάδιο Αζαντί δεν θα έχει ολοκληρωθεί για 4 χρόνια; Η Εστεγκλάλ Περσέπολις πρέπει να πάει να παίξει στο Σαχρεστάνι Κοντς...

Γιατί; Για να μην μαζευτούν 50-60.000 άνθρωποι σε ένα μέρος. Αν αυτή είναι η ιδέα, τότε τι θέλετε... να καταστρέψετε το ποδόσφαιρο; Είναι δυνατόν το γήπεδο του Τράκτορ να είναι πάντα κατεστραμμένο; Οι 4, 5 μεγάλες ομάδες μας έχουν πάντα κατεστραμμένα γήπεδα, οπότε τι; Για να μην μαζεύεται ο κόσμος;

Αν η χώρα έχει εντάσεις ή οτιδήποτε άλλο, το ποδόσφαιρό μας δεν θα έπρεπε να υποφέρει από αυτό. Αν θέλεις να πάρεις κάτι, πρέπει να δώσεις κάτι. Είναι δυνατόν να παίζεις ποδόσφαιρο σε κακά γήπεδα; Πόσα καλά γήπεδα έχουμε σε ολόκληρο το πρωτάθλημά μας; Μηδέν. Πόσους παίκτες έχουμε που μπορούν να παίξουν σε αυτά τα γήπεδα; Μηδέν».