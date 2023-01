Η Σαουδική Αραβία πρόκειται να κάμψει το νόμο περί γάμου για να επιτρέψει στο νέο αστέρι της Αλ Νασρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, να ζήσει με τη σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Ο νόμος περί γάμου της Σαουδικής Αραβίας απαγορεύει στα ζευγάρια που δεν είναι παντρεμένα να ζουν μαζί. Ωστόσο, το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Sport» αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες θα μπορέσουν να ζουν μαζί στη Σαουδική Αραβία χωρίς να τιμωρηθούν για παραβίαση του νόμου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εντάχθηκε στην Αλ Νασρ, παρουσιάστηκε επίσημα ως παίκτης της την περασμένη Τρίτη, αφού κατά την άφιξή του έτυχε συγκλονιστικής υποδοχής και πρόκειται για το μεγάλο αστέρι όχι μόνο του συλλόγου του, μα και ολόκληρης της λίγκας.

Καθώς το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί ακόμα, τεχνικά θα παραβίαζε τη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας. Όμως, το ρεπορτάζ του «Sport» επικαλούμενο πληροφορίες του EFE - ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων - λόγω της ιδιότητας του Ρονάλντο ως ένας από τους πιο εμπορεύσιμους αθλητές στον κόσμο, ο Πορτογάλος σταρ είναι απίθανο να τιμωρηθεί.

Επικαλούμενοι δύο διαφορετικούς Σαουδάραβες δικηγόρους, οι νομικοί αναμένουν ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν θα εμπλακούν στην κατάσταση του Πορτογάλου. Ο ένας δήλωσε: «Αν και οι νόμοι εξακολουθούν να απαγορεύουν τη συμβίωση χωρίς συμβόλαιο γάμου, οι αρχές έχουν αρχίσει να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην διώκουν κανέναν. Φυσικά, οι νόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει πρόβλημα ή έγκλημα». Ένας δεύτερος πρόσθεσε: «Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας, σήμερα, δεν παρεμβαίνουν σε αυτό το θέμα [στην περίπτωση των αλλοδαπών], αλλά ο νόμος εξακολουθεί να απαγορεύει τη συμβίωση εκτός γάμου».

Saudi Arabia set to bend its marriage law to allow Cristiano Ronaldo to live with his partner, Georgina Rodriguez



Saudi Arabia marriage law forbids couples that are not married from living together pic.twitter.com/NDppPc8Ime