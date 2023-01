Μπορεί να μην αγωνίστηκε σε αυτό, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην εξέδρα για το ματς της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Τάε, υποστηρίζοντας την ομάδα του.

Το ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ πιθανότατα αργεί ακόμα, όμως όπως και να έχει ο Πορτογάλος φαίνεται πως θα παρακολουθεί την ομάδα του στο νέο του «σπίτι», το «Μρσουλ Παρκ». Εκεί βρέθηκε και για το παιχνίδι απέναντι απέναντι στην Αλ Τάε, αντιδρώντας μάλιστα και σε μια σημαντική χαμένη ευκαιρία του Ταλίσκα.

Cristiano Ronaldo in the house to support his new club 🟡 pic.twitter.com/6TaMH8xxbA