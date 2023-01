Η Μίλαν του 2004 και η Κυριακή των ντέρμπι!

Ντέρμπι στην Ιταλία, ντέρμπι στην Ισπανία, ντέρμπι στην Αγγλία και και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν την αγωνιστική είναι εδώ.

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Η Μίλαν του… 2004

Η Μίλαν υποδέχεται τη Ρόμα στο μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής στην Ιταλία, με τους «ροσονέρι» να τρέχουν νικηφόρο σερί 3 αγώνων στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία από το 1990 (τότε, είχαν σταματήσει στις 5 νίκες υπό τις οδηγίες του Σάκι). Στο 1.85 ο άσος. Κρατάμε, επίσης, το γεγονός ότι η Μίλαν σκοράρει για 9 σερί αγώνες επί της Ρόμα, επίδοση που είναι η κορυφαία από το 1972!

3 - Rafael #Leao has scored in the first AC Milan match of the year in all of the last three Serie A campaigns: 2023, 2022, 2021. Routine. #SalernitanaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 4, 2023

Οι τζαλορόσι, όμως, έχουν ποιότητα στην επίθεση και το αποδεικνύουν με κάθε επίσκεψή τους στο Μιλάνο, σκοράροντας στις 16 από τις 18 προηγούμενες. Βρίσκουμε το g/g στο 1.82. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Μίλαν θα προσπαθήσει να κερδίσει και τα 2 πρώτα παιχνίδια του νέου έτους για πρώτη φορά μετά το 2004…

Serie A με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα

Της… ισοπαλίας

Η τελευταία νίκη της Βιγιαρεάλ επί της Ρεάλ σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2018 και, μάλιστα, στο Santiago Bernabeu (1-0). Από τότε, έχουν περάσει 9 αγώνες χωρίς νίκη για το «κίτρινο υποβρύχιο» στο ζευγάρι. Τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα για τη «βασίλισσα» στο Cerámica, όπου δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 6 τελευταίες εξόδους της για το πρωτάθλημα. Βέβαια, και τα 5 πιο πρόσφατα από αυτά έληξαν χωρίς νικητή, με την ισοπαλία να κυμαίνεται στο 3.80.

40 - No #LaLiga player has been involved in more goals in 2022 in all competitions than @Benzema 🇫🇷 (40: 32 goals, 8 assists). Exceptional. pic.twitter.com/f4PpBroqZ7 — OptaJose (@OptaJose) December 30, 2022

Αυτή η επίδοση αποτελεί ρεκόρ για τη Ρεάλ, που είχε επίσης 5 διαδοχικές ισοπαλίες κόντρα στη Σοσιεδάδ την περίοδο 1973-77. Θα έχουμε νέο ρεκόρ; Οι γηπεδούχοι τα πηγαίνουν πολύ καλά στο πρώτο ματς της νέας χρονιάς, καθώς δεν έχουν ηττηθεί ούτε μία φορά στις 13 προηγούμενες σεζόν. Η τελευταία τους ήττα, πάντως, σε ανάλογη περίπτωση είχε έρθει από τη Ρεάλ το 2009 (0-1). Στο 2.05 βρίσκουμε το διπλό.

Τέλος, οι «μερένγκες» θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την ήττα στο πρώτο τους παιχνίδι μετά την αλλαγή του χρόνου σε συνεχόμενες σεζόν, κάτι που για τελευταία φορά τους είχε συμβεί το 1949. Πέρυσι, ηττήθηκαν από τη Χετάφε. Φέτος; Στο 1.72 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Build A Bet* στη LaLiga

Οι σερί νίκες της Ατλέτικο

Μεγάλο ματς στη Μαδρίτη, όπου η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, την οποία έχει κερδίσει και στα 2 τελευταία τους ματς για το πρωτάθλημα στην πρωτεύουσα και, μάλιστα, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ! Αυτή είναι μόλις η 2η φορά στην ιστορία της που πετυχαίνει κάτι τέτοιο (το είχε κάνει την περίοδο 1974-76), ενώ ποτέ αυτό το σερί δεν έφτασε στα 3 παιχνίδια. Θα το κάνει τώρα η ομάδα του Σιμεόνε; Στο 3.10 βρίσκουμε τον άσο, στο 5.25 τον άσο με 0 παθητικό.

3 - Atlético de Madrid's Joao Félix has scored in each of his last three appearances in LaLiga (four goals on aggregate), his longest run scoring in the competition. Inspired. pic.twitter.com/LQxakkLAhY — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2022

Οι «μπλαουγκράνα», μάλιστα, έχουν ήδη ηττηθεί στο πρώτο ντέρμπι από τη Ρεάλ και κινδυνεύουν να χάσουν εκτός έδρας από τις δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας στην ίδια σεζόν για 3η φορά στον 21ο αιώνα μετά το 2007-08 και το 2020-21. Μπορούν να ελπίζουν, όμως, ότι αυτή τη φορά θα αποχωρήσουν νικητές από το Metropolitano, καθώς πάντα κερδίζουν την Ατλέτικο, όταν το μεταξύ τους παιχνίδια είναι και το πρώτο του νέου έτους. Αυτό έχει συμβεί το 1930, το 1951 και το 1989. Στο 2.25 προσφέρεται το διπλό.

LaLiga με Live Streaming*

Ένας από τους παίκτες που έχουν ανεβάσει στροφές για την Ατλέτικο είναι και ο Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία του παιχνίδια για το πρωτάθλημα (4 γκολ συνολικά κόντρα σε Κάντιθ, Εσπανιόλ, Έλτσε), κάτι που κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ισπανία. Θα συνεχίσει το καλό σερί;

Φαβορί το… Μάντσεστερ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει τα 6 από τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στην Τσέλσι σε όλες τις διοργανώσεις, με τη μοναδική εξαίρεση να αποτελεί το 1-2 τον Μάιο του 2021 για την Premier League. Οι citizens, μάλιστα, έχουν ήδη αποκλείσει την Τσέλσι στο League Cup νωρίτερα στη σεζόν και θα επιχειρήσουν να γίνουν μόλις η 2η ομάδα, που αποκλείει τους «μπλε» από τις δύο διοργανώσεις Κυπέλλων μετά τη Λίβερπουλ τη σεζόν 2021-22. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.46 ο άσος.

21 - Despite this year’s World Cup break, Erling Haaland’s 21 goals are the most scored by a player before the turn of the year in a single Premier League season. Pontoon. pic.twitter.com/yhGygfpnE7 — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2022

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν θα είναι και τόσο εύκολος αντίπαλος, καθώς έχουν πάρει την πρόκριση και στις 24 προηγούμενες σεζόν στο Κύπελλο σε αυτή τη φάση, από το 1999 μέχρι σήμερα. Αν τα καταφέρουν και τώρα, τότε θα έχουν κάνει νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας εκείνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη διπλή ευκαιρία Χ2 να προσφέρεται στο 2.55.

Κορυφαία Priceboosts στο Κύπελλο Αγγλίας

Κάκιστες είναι οι επιδόσεις της Έβερτον στο Old Trafford, όπου έχει κερδίσει μόλις 1 φορά στις 29 πιο πρόσφατες επισκέψεις της σε όλες τις διοργανώσεις (1-0 τον Δεκέμβριο του 2013 για την Premier League). Ηττήθηκε, μάλιστα, ακόμα και στην τελευταία της επίσκεψη για το Κύπελλο, το 1983, με 1-0 για τα προημιτελικά. Κρατάμε και ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν γνωρίσει τον αποκλεισμό μόλις σε 2 από τις 37 προηγούμενες αναμετρήσεις τους για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου (το 2010 από τη Λιντς και το 2014 από τη Σουόνσι). Ο άσος βρίσκεται στο 1.47.

5 - Marcus Rashford has scored five match winning goals as a substitute, the joint most in Premier League history. Impact. pic.twitter.com/jzdet7hci8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2022

Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, όμως έχουν ακόμα στον πάγκο τους τον Φρανκ Λάμπαρντ, που έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τη Γιουνάιτεντ στο Κύπελλο, μία ως παίκτης και μία ως προπονητής, παίρνοντας την πρόκριση και στις δύο περιπτώσεις. Στην τελευταία ήταν στον πάγκο της Τσέλσι το 2020, όταν πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Θα κάνουν τα «ζαχαρωτά» την έκπληξη; Στο 2.55 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Καθημερινά ενισχυμένα παρολί

Πάει για ρεκόρ η Γιουβέντους

Η Γιουβέντους ξεκίνησε με νίκη το 2023 και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ουντινέζε, την οποία έχει κερδίσει στα 10 από τα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Serie A. Το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το σερί είναι ότι οι «μπιανκονέρι» σκοράρουν κατά μέσο 2,7 τέρματα ανά παιχνίδι! Η διπλή ευκαιρία 1Χ σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ προσφέρεται στο 2.05.

Το σερί είναι ακόμα καλύτερο εντός έδρας, όπου μετράει 6 διαδοχικές νίκες επί της Ουντινέζε. Με ακόμη μία νίκη, θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της στο ζευγάρι από το 1987. Στο 1.77 ο άσος. Αν τα καταφέρουν οι γηπεδούχοι, μάλιστα, θα φτάσουν συνολικά τις 8 συνεχόμενες νίκες στη Serie A, κάτι που έχει να συμβεί από το 2018, όταν και πάλι στον πάγκο τους καθόταν ο Αλέγκρι. Καλοί οι οιωνοί για τη Γιουβέντους…

* Μπορεί να προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Νάπολι, όμως η Ίντερ δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά αμυντικά φέτος στο πρωτάθλημα. Οι «νερατζούρι» έχουν δει την εστία τους να παραβιάζεται σε 12 διαδοχικές εξόδους, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 1998, όταν στον πάγκο καθόταν ο Τραπατόνι. Θα το εκμεταλλευτεί η Μόντζα, για να σκοράρει στην έδρα της; Σε απόδοση 1.73 το g/g.

* Η Βαλένθια δεν έχει δεν ηττήθηκε στο πρώτο ματς του νέου έτους στο πρωτάθλημα, όταν αυτό διεξήχθη εντός έδρας από το 1998 και μετά (1-2 από την Τενερίφη). Από τότε, έχει κερδίσει τα 11 από τα 15 παιχνίδια που έδωσε, χωρίς να χάσει κανένα από τα αυτά. Την ίδια στιγμή, η Κάντιθ δεν έχει κερδίσει σε ανάλογη περίπτωση σε καμία από τις 9 προηγούμενες περιπτώσεις, γνωρίζοντας την ήττα 8 φορές. Στο 1.60 βρίσκουμε τον άσο.

* Κανένα από τα 7 τελευταία της ματς στο πρωτάθλημα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει η Σεβίλλη (4 ισοπαλίες, 3 ήττες). Τώρα, κινδυνεύει να ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της, με 8 ματς χωρίς νίκη το 1965, αν δεν επιβληθεί της Χετάφε. Θα τα καταφέρει ή θα γράψει αρνητική ιστορία; Στο 1.75 ο άσος και στο 2.05 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Η Αταλάντα έχει χάσει μόλις 1 από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στην Μπολόνια για τη Serie A (2-1 τον Δεκέμβριο του 2019 εκτός έδρας). Τελευταία, όμως, η ομάδα του Γκασπερίνι προβληματίζει αμυντικά και έχει δεχθεί 2+ γκολ και στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, επίδοση που είναι η χειρότερη από το 2008. Θα συνεχιστούν αυτά τα δύο σερί; Στο 3.90 το διπλό σε συνδυασμό με g/g.

* Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Μαγιόρκα στα 15 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βαγιαδολίδ στη LaLiga. Κέρδισε, μάλιστα, τα 7 από τα 8 τελευταία. Στο 1.98 η απόδοση στον άσο.

* Η τελευταία φορά που η Έλτσε κέρδισε το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα στο ξεκίνημα του έτους ήταν το 1985 (2-0 την Έρκουλες). Αυτή η νίκη παραμένει και η μοναδική της στις 19 πιο πρόσφατες τέτοιες περιπτώσεις! Θα το εκμεταλλευτεί η Θέλτα, για να φτάσει στη νίκη; Στο 2.10 το διπλό.

* Η Εσπανιόλ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα από τα 16 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια κόντρα σε ομάδες από την Καταλωνία στη LaLiga. Τελευταία της νίκη παραμένει το 3-1 επί της Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο του 2007, ενώ από τότε έχει γνωρίσει 9 φορές την ήττα. Τώρα, υποδέχεται τη Χιρόνα, με τη διπλή ευκαιρία Χ2 να προσφέρεται στο 1.61.

* Και στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, που η Ράγιο υποδέχθηκε την Μπέτις για το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία. Ακόμη μία και οι γηπεδούχοι θα ισοφαρίσουν το κορυφαίο αντίστοιχο σερί στην ιστορία τους (3 είχαν και με Οβιέδο το 1994, Σοσιεδάδ το 2022). Δεν θα αναδειχθεί νικητής ούτε αυτή τη φορά; Στο 3.20 η ισοπαλία.

* Η Λίβερπουλ έχει πάρει την πρόκριση από τον 3ο γύρο στις 10 από τις 11 τελευταίες περιπτώσεις στο Κύπελλο. Η μοναδική της ήττα, όμως, σε αυτό το σερί είχε έρθει από τη Γουλβς το 2019. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.40 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

* Μόλις 1 από τα 19 τελευταία της παιχνίδια κόντρα σε ομάδες από την Premier League στο Κύπελλο έχει κερδίσει η Μπρέντφορντ, που θα υποδεχθεί αυτή τη φορά τη Γουέστ Χαμ. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι, για να φτάσουν στην πρόκριση; Στο 2.65 προσφέρεται το διπλό.

