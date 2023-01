Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της παρουσιάσής του στην Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπερδεύτηκε και ανέφερε τη Σαουδική Αραβία ως... Νότια Αφρική.

Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Αλ Νασρ, αλλά σε δηλώσεις του κατά την παρουσίασή του προέβη σε μια μικρή... γκάφα. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος ανέφερε πως είναι «πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στη Νότια Αφρική», εννοώντας φυσικά τη Σαουδική Αραβία.

Ο λόγος πίσω από το σαρδάμ του είναι ότι στα αγγλικά η πρώτη λέγεται «South Africa» και η δεύτερη «Saudi Arabia», με αποτέλεσμα ο CR7 να τις μπερδέψει.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5