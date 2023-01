Κριστιάνο Ρονάλντο: «Πήρα μοναδικό συμβόλαιο επειδή είμαι μοναδικός παίκτης» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλαίσιο της πρώτης του συνέντευξης Τύπου ως ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ αναφέρθηκε στο μυθικό συμβόλαιο του και τόνισε πως είναι για έναν... ξεχωριστό παίκτη.

Η... βόμβα «έσκασε» και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ. Οι Σαουδάραβες «χρύσωσαν» τον CR7 με ένα συμβόλαιο διάρκειας 2.5 ετών, το οποίο θα του αποφέρει συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας πλέον τον πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή όλων των εποχών.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στο πλαίσιο της πρώτης του συνέντευξης Τύπου στη νέα του ομάδα τόνισε πρόκειται για ένα «μοναδικό» συμβόλαιο ενός... μοναδικού παίκτη.

«Είμαι ένας μοναδικός παίκτης. Έσπασα όλα τα ρεκόρ στην Ευρώπη και θα το κάνω και εδώ. Είναι ένα μοναδικό συμβόλαιο επειδή είμαι μοναδικός παίκτης. Για μένα, αυτό είναι φυσιολογικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

