Κριστιάνο Ρονάλντο: «Στην Ευρώπη η δουλειά μου τελείωσε, κέρδισα τα πάντα» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις δηλώσεις κατά την παρουσίαση του τόνισε πως στην Ευρώπη η δουλειά του έγινε, καθώς κέρδισε τα πάντα και η Αλ Νασρ του δίνει μια νέα πρόκληση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα ως νέος ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ. Στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, τόνισε πως... τερμάτισε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλέον έχει μια νέα πρόκληση για να συμβάλει στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ασία.

«Μέχρι στιγμής αισθάνομαι εξαιρετικά. Είμαι υπερήφανος για την μεγάλη επιλογή που έκανα. Όταν παίρνω τις αποφάσεις μου η οικογένεια μου πάντα με στηρίζει ειδικά τα παιδιά μου. Δεν με νοιάζει τι είπε ο κόσμος, πήρα την απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ξέρω ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό γιατί έχω δει πολλούς αγώνες. Τι θέλω είναι να παίξω, αύριο αν ο προπονητής πιστεύει ότι είναι η σωστή επιλογή.

Στην Ευρώπη η δουλειά μου τελείωσε, κέρδισα τα πάντα. Έπαιξα στους σημαντικότερους συλλόγους της Ευρώπης και για μένα τώρα είναι μια νέα πρόκληση. Ήθελα να έρθω στην Ασία και να συνεισφέρω στην εξέλιξη εδώ. Είμαι χαρούμενος που υπέγραψα στην Αλ Νασρ. Είμαι εδώ για μια νέα πρόκληση. Έρχομαι για να παίξω, να νικήσω και να διαδκεδάζω

Μπορώ να πω τώρα ότι είχα πολλές ευκαιρίες να συνεχίσω στην Ευρώπη. Με ήθελαν πολλοί σύλλογοι στη Βραζιλία, στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, ακόμη και στην Πορτογαλία. Πολλές ομάδες προσπάθησαν να με αποκτήσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο CR7.

🗣️ "In Europe my work is done, I won everything. I played in the most important clubs in Europe and for me it's now a new challenge."



Cristiano Ronado says he has now finished his playing career in Europe for good. 🇵🇹 pic.twitter.com/ZXPGKT511h