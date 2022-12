Ολυμπιακός για θάνατο Πελέ: «Βασιλιά Πελέ θα είσαι στις καρδιές μας»

Ο Ολυμπιακός μέσω των social που έχει αναφέρθηκε στον χαμό του Πελέ, αναφέροντας μεταξύ άλλων «Βασιλιά Πελέ, θα είσαι στις καρδιές μας».

Με το που έγινε γνωστός ο χαμός του τεράστιου Πελέ, οι ομάδες αναφέρθηκαν στην σημαντική αυτή απώλεια για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός του οποίου ο κατά πολλούς καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη ήταν μέλος του, με ανάρτηση στα social ανέφερε τα εξής: «Αναπαύσου εν ειρήνη Θρύλε. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή της μεγάλης θλίψης. Βασιλιά Πελέ, θα είσαι στις καρδιές μας».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Πελέ τον οποίο είχε τιμήσει και είχε κάνει μέλος του:

Θρήνος για την απώλεια του Πελέ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά τον Θρυλικό Πελέ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 82 ετών. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά τον Παγκόσμιο και Θρυλικό Πελέ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 82 ετών. Ενα ποδοσφαιρικό διαμάντι, ένας μύθος που κατέκτησε τρία Παγκόσμια Κύπελλα! Ο «Βασιλιάς», όπως τον αποκάλεσαν σε ηλικία μόλις 17 ετών! «Εθνικός θησαυρός» για τη Βραζιλία, σύμβολο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ίνδαλμα εντός και εκτός γηπέδων, για πολλούς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ένας αρτίστας της μπάλας με απαράμιλλη τεχνική κατάρτιση, μπρίο και φαντασία στο παιχνίδι του, ο οποίος κατέκτησε πολλαπλά ρεκόρ και τρόπαια, πέτυχε αναρίθμητα γκολ, σημείωσε ασύλληπτες επιδόσεις και τιμήθηκε με πλήθος πολιτικών και αθλητικών βραβείων. Ένα ορόσημο για το ποδόσφαιρο, η αίγλη του οποίου τον κατέστησε εθνικό ήρωα.

Το όνομά του συνδυάστηκε και με τον Ολυμπιακό, με αφορμή το ιστορικό φιλικό του 1961 κόντρα στη Σάντος, το οποίο αναφέρεται στον ύμνο του συλλόγου μας. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια του Πελέ που «κατέκτησε» τον -ποδοσφαιρικό- κόσμο και η δημοφιλία του απλώθηκε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, μέσα σε διαφορετικές ηλικίες και γενιές.



May you rest in peace Legend



Our sincere condolences to his family and friends in this time of great sadness.



King in our hearts

