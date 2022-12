Ο Κιλιάν Μπαπέ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τον θρυλικό Πελέ, τονίζοντας πως η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Ο Πελέ ένα μήνα μετά την εισαγωγή του στην κλινική «Άλμπερτ Αϊνστάιν» έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο. Ο σταρ της Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, με ανάρτηση του είπε το δικό του «αντίο» στον «βασιλιά», τονίζοντας πως δεν θα ξεχαστεί ποτέ η κληρονομιά του.

Η ανάρτηση του Γάλλου σταρ:

«Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου μας άφησε, αλλά η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Aναπαύσουν εν ειρήνη βασιλιά».

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud