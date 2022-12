Κλοπ και Κέιν τα… δώρα της Boxing Day!

Το Μουντιάλ τελείωσε και η Boxing Day παίρνει σειρά! Η Premier League επιστρέφει με μεγάλα ματς και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν την πιο διάσημη αγωνιστική είναι εδώ.

Αυτή θα είναι η 3η φορά που η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ για την Boxing Day. Οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν και στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ συνολικά έχουν κερδίσει τα 11 από τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια στο ζευγάρι, ενώ έχουν χάσει μόλις 2 από τα 28 πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας στην Premier League! Επίσης, η Άρσεναλ έχει κερδίσει και τα 10 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια για την Boxing Day, γνωρίζοντας για τελευταία φορά την ήττα το 1987 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (2-0). Στο 1.50 βρίσκουμε τον άσο.

Τα εντυπωσιακά σερί για την ομάδα του Αρτέτα δεν σταματούν εκεί, καθώς έχει κερδίσει και τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια στο Emirates για το πρωτάθλημα, με τα 6 από να έρχονται στη φετινή σεζόν. Μία νίκη ακόμα χρειάζεται η Άρσεναλ, για να ισοφαρίσει το ρεκόρ της σε ξεκίνημα σεζόν, καθώς το 7 στα 7 έκανε το 1934, το 2005 και το 2017. Στα 3 τελευταία της παιχνίδια, μάλιστα, το συνολικό σκορ ήταν 8-0 υπέρ της. Τέσσερις διαδοχικές εντός έδρας νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ έκανε για τελευταία φορά το 2014. Θα τα καταφέρει ξανά; Στο 2.40 ο άσος με 0 παθητικό.

Πέντε διαδοχικές νίκες έχει πετύχει η Λίβερπουλ στην Boxing Day και το έχει κάνει με το εντυπωσιακό συνολικό σκορ 15-0. Ο Γίργκεν Κλοπ, μάλιστα, έχει κάνει το απόλυτο τη συγκεκριμένη μέρα με 4 νίκες. Τώρα, αν δει την ομάδα του να κερδίζει θα πιάσει τον Ποτσετίνο, που έχει κάνει το 5 στα 5 και είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της Premier League στη σχετική λίστα. Στο 1.70 βρίσκουμε το διπλό για τους Reds στο ματς με την Άστον Βίλα. Άλλωστε, σε αυτό το ζευγάρι έχουν σημειωθεί τα περισσότερα διπλά στην ιστορία του πρωταθλήματος (21 για τη Λίβερπουλ και 15 για τη Βίλα).

Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει και ένα ρεκόρ, που μπορεί να σπάσει ο Ουνάι Έμερι στον πάγκο των γηπεδούχων. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε με δύο νίκες στον πάγκο της Άστον Βίλα στην Premier League και κανένας προπονητής στην ιστορία των Villans δεν έχει κερδίσει και τα 3 πρώτα του παιχνίδια. Θα τα καταφέρει; Στο 4.50 ο άσος.

Η Boxing Day ταιριάζει στην Τότεναμ, που δεν έχει χάσει κανένα από τα 15 πιο πρόσφατα της παιχνίδια στην Premier League στις 26 Δεκεμβρίου, κερδίζοντας τα 12 από αυτά μάλιστα. Η τελευταία της ήττα τη συγκεκριμένη μέρα σημειώθηκε το 2003 από την Πόρτσμουθ (2-0). Στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία μόνο η Άστον Βίλα έχει να δείξει καλύτερο σερί (20 ματς χωρίς ήττα την περίοδο 1980-1913).

