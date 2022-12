Let the Games begin!

Αργεντινή, Κροατία, Γαλλία και Μαρόκο βρίσκονται μία ανάσα από τον τελικό και τα κορυφαία facts πριν τους ημιτελικούς του Μουντιάλ είναι εδώ!

Τα ημιτελικά του Μουντιάλ ξεκινούν με την καλύτερη βόλτα στα γήπεδα του Κατάρ και τα κορυφαία στοιχεία, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

* Η Κροατία όχι μόνο θα προσπαθήσει να γίνει μόλις 4η ευρωπαϊκή ομάδα στην ιστορία, που φτάνει σε συνεχόμενους τελικούς Παγκόσμιου Κυπέλλου μετά τις Ιταλία (1934, 1938), Ολλανδία (1974, 1978) και Γερμανία (1982, 1986, 1990), αλλά και η πρώτη που αποκλείει στο ίδιο τουρνουά Βραζιλία και Αργεντινή. Η τελευταία, που το είχε καταφέρει στα νοκ άουτ ήταν η Γερμανία το 2014, φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Θα το πετύχουν οι Κροάτες; Στο 2.70 η απόδοση για πρόκριση της Κροατίας στον τελικό.

* Η Αργεντινή έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 7 τελευταία παιχνίδια της σε Μουντιάλ κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες (2-0 την Πολωνία στη φάση των «16» φέτος). Σε αυτό το σερί έχουν σημειωθεί 3 ισοπαλίες, όμως, από τις οποίες πήρε την πρόκριση σε όλες τις περιπτώσεις. Θα επιβεβαιωθεί το σερί; Στο 11.00 να κερδίσει η Αργεντινή στην παράταση, στο 9.00 να κερδίσει στα πέναλτι.

* Παρά το γεγονός ότι η Κροατία βρίσκεται ξανά μία ανάσα από τον μεγάλο τελικό, δεν έχει πετύχει το πρώτο γκολ σε κανέναν από τους 9 τελευταίους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στη νίκη με 2-1 επί της Ισλανδίας στους ομίλους το 2018. Η πορεία της από τότε είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ανοίξει το σκορ! Στο 21.00 η νίκη της Κροατίας με ανατροπή στο ματς.

* Οι Κροάτες, πάντως, έχουν σκοράρει, έστω και στην παράταση, και στα 10 τελευταία τους παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως δεν έχουν κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα 7 πρόσφατα. Τα 5 από τα 6 τελευταία τους, μάλιστα, οδηγήθηκαν στην παράταση! Ενισχυμένη απόδοση 6.00 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και το παιχνίδι να λήξει ισόπαλο.

* Η Αργεντινή έχει ανοίξει το σκορ και στα 5 φετινά της παιχνίδια στη διοργάνωση. Ηττήθηκε, όμως, με ανατροπή από τη Σαουδική Αραβία, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της έμεινε στην ισοπαλία, έχοντας πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων (στο 2-2 με την Ολλανδία). Στο 1.65 η απόδοση να πετύχει η Αργεντινή το πρώτο γκολ. Κρατάμε, επίσης, το γεγονός ότι οι Αργεντινοί έχουν δεχθεί τα 12 από τα 13 τελευταία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων τους. Στο 2.35 να σκοράρει η Κροατία στο δεύτερο ημίχρονο.

* Αν ο Λιονέλ Μέσι αγωνιστεί, τότε θα ισοφαρίσει τον Λόταρ Ματέους και θα τον πιάσει στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες εμφανίσεις σε τελική φάση Μουντιάλ, καθώς θα παίξει για 25η φορά. Ο ηγέτης της Αργεντινής έχει ήδη φτάσει τα 10 τέρματα και χρειάζεται άλλο ένα, για να ξεπεράσει τον Μπατιστούτα και να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών για την πατρίδα του.

Παράλληλα, χρειάζεται μόνο άλλη μία ασίστ, για να ισοφαρίσει την επίδοση του Μαραντόνα, ο οποίος έχει σημειώσει 8 στην καριέρα του. Φέτος, έχει δώσει ασίστ και έχει σκοράρει σε 2 παιχνίδια (με Μεξικό και Ολλανδία), ενώ συνολικά το έχει κάνει 3 φορές. Ποτέ, κανένας παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης, δεν πέτυχε κάτι ανάλογο σε 4 ματς. Στο 2.30 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς με την Κροατία ο Μέσι.

* Για 7η φορά στην ιστορία της φτάνει σε ημιτελικό Μουντιάλ η Γαλλία. Μπορεί να αποκλείστηκε στις 3 πρώτες φορές, που βρέθηκε σε παρόμοια θέση, αλλά από τότε έχει πάρει 3 συνεχόμενες προκρίσεις, το 1998, το 2006 και το 2018. Στο 1.52 βρίσκουμε τον άσο στο ματς με το Μαρόκο.

* Η Γαλλία έχει δεχθεί γκολ και στα 6 τελευταία της παιχνίδια σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρόλα αυτά, όχι μόνο έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου το 2018, αλλά θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη ομάδα, που φτάνει ξανά σε τελικό ως κάτοχος μετά τη Βραζιλία το 1998. Παράλληλα, και η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα, που κατακτά το τρόπαιο σε συνεχόμενες διοργανώσεις μετά την Ιταλία το 1938. Ενισχυμένη απόδοση 4.60 στη νίκη της Γαλλίας, σε συνδυασμό με g/g.

Another step closer to going Back-to-Back 🔵 @equipedefrance | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L8JLZ8p8kC

* Το Μαρόκο κάνει τη μία έκπληξη μετά την άλλη και έγινε ήδη η πρώτη αφρικανική ομάδα, που φτάνει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Το εντυπωσιακό αήττητο σερί του έχει φτάσει στα 6 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο στην ιστορία για ομάδα της Αφρικής, ενώ το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ μέχρι τώρα στη φετινή διοργάνωση, το οποίο πέτυχε δικός του παίκτης (αυτογκόλ κόντρα στον Καναδά)! Έχει κρατήσει ήδη 4 φορές το μηδέν και κυνηγάει το ρεκόρ των Ιταλίας (2006) και Ισπανίας (2010), που διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους για 5 παιχνίδια. Δύσκολο, φυσικά, το έργο, αλλά σε απόδοση 4.60 βρίσκουμε την επιλογή να μην δεχθεί γκολ ούτε τώρα το Μαρόκο, με αντίπαλο τη Γαλλία.

* Ο Ολιβιέ Ζιρού πέτυχε το νικητήριο γκολ επί της Αγγλίας και εντυπωσιάζει, καθώς μέχρι τώρα έχει πετύχει 4 γκολ στο τουρνουά. Τώρα, θέλει να γίνει ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που βρίσκει δίχτυα συνολικά 5 φορές. Στο 2.50 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ζιρού κόντρα στο Μαρόκο. Την ίδια στιγμή, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ήδη φτάσει τα 5 γκολ, ενώ και στα 10 ματς, που έχει ξεκινήσει ως βασικός με τη Γαλλία σε αγώνα Παγκόσμιου Κυπέλλου, η ομάδα του πάντα κερδίζει! Θα συνεχιστεί το εντυπωσιακό σερί; Ενισχυμένη απόδοση 2.80 να σκοράρει ο Μπαπέ και να κερδίσει η Γαλλία.

Στο ανανεωμένο Build A Bet, μάλιστα, μπορούμε να συνδυάσουμε τους δύο σκόρερ στο ίδιο δελτίο και να πάρουμε απόδοση 5.00, για να σκοράρουν οι Μπαπέ και Ζιρού στον ημιτελικό με το Μαρόκο!

* Ο Γιουσέφ Εν-Νεσίρι πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη επί της Πορτογαλίας και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μαρόκου σε τελική φάση Μουντιάλ με 3 γκολ. Τα 2 από αυτά έχουν έρθει στη φετινή διοργάνωση και κόντρα στη Γαλλία θα προσπαθήσει να γίνει μόλις ο 4ος Αφρικανός με 3+ τέρματα σε ένα μόνο τουρνουά, μετά τους Μιλά (4 το 1990), Ντιόπ (3 το 2002) και Ασαμόα Τζίαν (3 το 2010). Θα τα καταφέρει; Στο 5.00 να βρει δίχτυα ο Εν-Νεσίρι οποιαδήποτε στιγμή.

There was no stopping that from Youssef En-Nesyri 💥#LetItFly with @qatarairways pic.twitter.com/JhR5iUOsPt