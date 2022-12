Με επίσημη ανακοίνωσή της η Σέλτικ γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Καναδού, Άλιστερ Τζόνστον από τη Μόντρεαλ, με τον παίκτη να ενσωματώνεται στην ομάδα από το 2023.

Ποδοσφαιριστής της Σέλτικ έγινε και επίσημα ο Άλιστερ Τζόνστον, αφού ο Σκωτσέζικος σύλλογος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του από τη Μόντρεαλ, για την οποία δαπανήθηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Καναδός αριστερός μπακ, με τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο καισ το πρωτάθλημα της χώρας του φαίνεται πως έπεισε τον Άντζι Ποστέκογλου και θα ενσωματωθεί στην ομάδα από τον Γενάρη του 2023.

🆕✍️ #JohnstonAnnounced!



We are delighted to announce the signing of Canadian International defender Alistair Johnston on a 5-year deal, subject to international clearance.



Welcome to #CelticFC, Alistair! 🍀🇨🇦