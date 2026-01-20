Η UEFA όρισε τους Τάσο Παπαπέτρου και Βασίλη Φωτιά σε παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Εκτός από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό το ελληνικό ποδόσφαιρο θα εκπροσωπηθεί στην 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και από δυο διαιτητικές ομάδες, καθώς ο Τάσος Παπαπέτρου και ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκαν να διευθύνουν ματς.

Ο Παπαπέτρου θα είναι ο ρεφ του αγώνα της Ζάλτσμπουργκ με αντίπαλο τη Βασιλεία, στην Αυστρία. Βοηθοί του θα είναι οι Τρύφων Πετρόπουλος - Ιορδάνης Απτοσόγλου και τέταρτος ο Φώτης Πολυχρόνης. VAR ορίτηκε ο Θανάσης Τζήλος, με AVAR τον Σπύρο Ζαμπαλά.

Από την πλευρά του ο Φωτιάς θα σφυρίξει στην αναμέτρηση της Μπολόνια κόντρα στη Σέλτικ, στην Ιταλία. Στο πλευρό του θα είναι οι βοηθοί του Ανδρέας Μεϊντάνας - Μιχάλης Παπαδάκης, με τέταρτο τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη.

VAR στην Μπολόνια θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο οποίος ορίστηκε και ως AVAR στον αγώνα της Τότεναμ με την Ντόρτμουντ, για τη League Phase του Champions League.