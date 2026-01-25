Παρότι βρέθηκε να χάνει δις, η Χαρτς κράτησε τη Σέλτικ στο 2-2 και παρέμεινε πρώτη και σε απόσταση ασφαλείας στην κορυφή της Premiership, με τη Ρέιντζερς να καραδοκεί.

Δύο φορές προηγήθηκε η Σέλτικ στο Εδιμβούργο, ισάριθμες απαντήσεις βρήκε η Χαρτς, με το τελικό 2-2 να διατηρεί τις Καρδιές στην κορυφή της βαθμολογίας της Premiership και στο +6 από τους Κέλτες.

Η Σέλτικ μπήκε ιδανικά στο ματς και άνοιξε το σκορ με φάουλ του Νίγκρεν στο έβδομο μόλις λεπτό, με την ομάδα του βασικού Αλέξανδρου Κυζιρίδη να ισοφαρίζει στο 48' με κεφαλιά του Φίντλεϊ μετά από κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν και προηγήθηκαν εκ νέου 14 λεπτά αργότερα, με τον Γιανγκ να σκοράρει εξ επαφής μετά από γύρισμα του Τίρνεϊ. Ωστόσο, η αποβολή του Τράστι στο 77' επέτρεψε στη Χαρτς να πιέσει περαιτέρω για το 2-2 και εντέλει το βρήκε με δυνατό σουτ του Μπράγκα στο 87'!

Η ισοπαλία στο Tynecastle διατήρησε τη διαφορά έξι βαθμών μεταξύ των δύο ομάδων, ωστόσο και επίσημα πλέον, έχει μπει σφήνα ανάμεσα στις διεκδικήτριες η Ρέιντζερς, που μετά το εντός έδρας 3-0 εις βάρος της Νταντί, είναι δεύτερη και στο -4 από τις Καρδιές. Κάτι που δεν χαροποιεί ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, καθώς οι Τζερς είναι πιο πάνω από τους Ερυθρόλευκους στη βαθμολογία της UEFA και, αν αυτό δεν αλλάξει, μπορούν σε περίπτωση κατάκτηση του τίτλου στη Σκωτία να πάρουν απευθείας εισιτήριο για τη league phase του επόμενου Champions League. Στα θετικά, το γεγονός ότι η σκωτσέζικη ομάδα έχει ήδη αποκλειστεί από το Europa League, με τους Πειραιώτες να μπορούν να προσπεράσουν τη Ρέιντζερς υπερκαλύπτοντας τη διαφορά των 750 βαθμών που τους χωρίζουν.