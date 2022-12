Is it coming home?

Η Αγγλία ψάχνει διαδοχικές προκρίσεις στους «8» για πρώτη φορά μετά το 2006, Γαλλία και Εμπαπέ εντυπωσιάζουν, ενώ πάντα προκρίνονται Ολλανδία και Κροατία. Τα κορυφαία facts πριν τους αγώνες των «16» στο Μουντιάλ είναι εδώ!

Η καλύτερη βόλτα στα γήπεδα του Κατάρ ενόψει της σέντρας της φάσης των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Αγγλία και Σενεγάλη δεν έχουν παίξει ποτέ ξανά στην ιστορία τους. Κάθε φορά που οι Άγγλοι αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά κάποια ομάδα στο Μουντιάλ, σπάνια χάνουν. Για την ακρίβεια, η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν το 1950 από τις ΗΠΑ (0-1). Από τότε, έχουν κερδίσει τα 7 από τα 11 τέτοια ματς, χωρίς να ηττηθούν ούτε μία φορά. Στο 1.43 βρίσκουμε τον άσο. Κρατάμε και ότι η Αγγλία ψάχνει διαδοχικές προκρίσεις στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη μετά το 2006.

Επίσης, η Αγγλία δεν έχει χάσει ποτέ από αφρικανική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Την τελευταία φορά, πάντως, που αντιμετώπισαν κάποια για τα νοκ άουτ, δυσκολεύτηκαν πολύ, κερδίζοντας στην παράταση το Καμερούν το 1990 (3-2). Σε απόδοση 2.37 το g/g. Η Σενεγάλη, μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα από την Αφρική, που έχει αποκλείσει στα νοκ άουτ ομάδα της Ευρώπης (2-1 τη Σουηδία στους «16» το 2002). Θα μπορέσει να κάνει ξανά την έκπληξη; Στο 2.45 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η επίθεση των «Λιονταριών» είναι εξαιρετική και στα 3 πρώτα ματς του τουρνουά έχουν δει 9 γκολ από την ομάδα του Σάουθγκεϊτ. Μόνο το 2018 (12) και το 1966 (11) είχαν να δείξουν καλύτερες επιδόσεις. Και, τώρα, θα αντιμετωπίσουν μία ομάδα, που έχει δεχθεί γκολ και στα 10 τελευταία της παιχνίδια στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ενισχυμένη απόδοση 5.75 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ματς και να σημειωθούν συνολικά over 3,5 γκολ.

Ο πρώτος αγώνας για τη φάση των «16» φέρνει την Ολλανδία κόντρα στις ΗΠΑ. Οι «Οράνιε» έχουν εντυπωσιακή παράδοση στο τουρνουά κόντρα σε ομάδες, που δεν είναι από την Ευρώπη, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 19 τελευταία τους ματς σε ανάλογες περιπτώσεις! Η τελευταία τους ήττα ήρθε από τη Βραζιλία το 1994 στα προημιτελικά (2-3). Στο 1.93 να φτάσει σε ακόμη μία νίκη Ολλανδία. Το σημείο ενισχύεται και από την κακή παράδοση των Αμερικάνων κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες, με τις μοναδικές τους νίκες στην ιστορία να σημειώνονται κόντρα σε Βέλγιο (1930) και Αγγλία (1950)…

Υπό τις οδηγίες του Λουίς Φαν Χάαλ, η Ολλανδία δεν έχει χάσει κανένα από τα 10 παιχνίδια της! Στα 5 από τα 6 τελευταία, μάλιστα, κράτησε και το μηδέν στην άμυνα! Η μοναδική ομάδα, που κατάφερε να κρατήσει το μηδέν για 4 διαδοχικά παιχνίδια στα νοκ άουτ του Μουντιάλ είναι η Ισπανία το 2010. Στο 2.85 η απόδοση να κερδίσει η Ολλανδία με 0 παθητικό. Η τελευταία φορά που αποκλείστηκε στους «16» ήταν το 2006, όταν ηττήθηκε με 2-1 από την Πορτογαλία.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ολλανδούς μέχρι τώρα στο τουρνουά είναι ο Γκακπό, που έχει βρει δίχτυα και στα 3 ματς στη φάση των ομίλων. Τώρα, μπορεί να κάνει ρεκόρ και να γίνει ο πρώτος Ολλανδός, που σκοράρει σε 4 διαδοχικά ματς στο Μουντιάλ! Στο 2.875 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή. Ο επιθετικός της Αϊντχόφεν, μάλιστα, θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος, μετά τον Νέεσκενς το 1974, που ανοίγει το σκορ σε 4 παιχνίδια στην ίδια διοργάνωση! Ο τελευταίος που έκανε κάτι ανάλογο συνολικά ήταν ο Νταβίντ Βίγια το 2010. Βρίσκουμε σε ενισχυμένη απόδοση την επιλογή να πετύχει ξανά το πρώτο γκολ στο ματς ο Γκακπό.

Παρά την ήττα στο φινάλε των ομίλων, η Βραζιλία τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου και ψάχνει την πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στη Νότια Κορέα. Οι Βραζιλιάνοι, λοιπόν, δεν έχουν αποκλειστεί στους «16» από το 1990, όταν είχαν ηττηθεί από την Αργεντινή. Έχουν κερδίσει και τα 7 τελευταία τους ματς σε αυτή τη φορά, με μόνο ένα να έρχεται μετά την κανονική διάρκεια, όταν επιβλήθηκαν στα πέναλτι της Χιλής το 2014. Στο 1.25 βρίσκουμε τον άσο.

Η ομάδα του Τίτε, όμως, δεν μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια και δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της στο φετινό τουρνουά! Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί στους Βραζιλιάνους από το 1994. Σε απόδοση 3.75 να κερδίσει η Βραζιλία, αλλά το ματς να είναι ισόπαλο στο ημίχρονο. Οι Κορεάτες έκαναν την έκπληξη, παίρνοντας την πρόκριση από τους ομίλους για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν αποκλείστηκαν από την Ουρουγουάη στους «16». Μόνο το 2002 κατάφεραν να προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ έχουν σημειώσει τα 11 από τα 12 τελευταία τους γκολ στο Μουντιάλ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 4.20 το g/g στο δεύτερο ημίχρονο και σε απόδοση 1.93 να σημειωθούν περισσότερα γκολ συνολικά στο ίδιο διάστημα.

Η Γαλλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στους ομίλους (ήταν αδιάφορη στην ήττα της τελευταίας αγωνιστικής) και έγινε η πρώτη πρωταθλήτρια, που προκρίνεται στα νοκ άουτ μετά τη Βραζιλία το 2006. Τώρα, θέλει να αποφύγει να γίνει η πρώτη πρωταθλήτρια, που αποκλείεται στους «16» μετά την Ιταλία το 1986 (ήττα με 2-0 από τη Γαλλία τότε). Από τη στιγμή, μάλιστα, που η δομή της διοργάνωσης άλλαξε και περιλαμβάνει νοκ άουτ παιχνίδια στους «16», η Γαλλία έχει προκριθεί στους «8» και στις 5 προηγούμενες περιπτώσεις (1986, 1998, 2006, 2014, 2018). Στο 1.26 προσφέρεται ο άσος, στο 1.87 να κερδίσουν οι Γάλλοι από το πρώτο ημίχρονο.

13 - France had not lost a match in a major tournament (World Cup + EURO) since EURO 2016 final against Portugal (0-1 in extra time), ending a run of 13 games without a loss (W9 D4). Trapped. #TUNFRA pic.twitter.com/fu2boeNGLy

Η Πολωνία, από την άλλη, μπορεί να προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά το 1986, αλλά δεν έπεισε με τις εμφανίσεις της. Στα 3 παιχνίδια της, μάλιστα, έχει κάνει μόλις 5 τελικές προσπάθειες, το 60% των οποίων ήρθε στο ματς με τη Σαουδική Αραβία. Στο 1.77 η νίκη της Γαλλίας με 0 παθητικό. Βέβαια, από αυτές τις τελικές προσπάθειες, οι 3 έχουν έρθει από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που έχει κάνει περισσότερες απ’ όσες όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του μαζί! Ενισχυμένη απόδοση να έχει ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα και ο Κιλιάν Εμπαπέ over 1,5 σουτ εντός εστίας ο καθένας.

Ο τελευταίος ξεχωρίζει και πάλι για τη Γαλλία και ήδη έχει 9 περισσότερες τελικές προσπάθειες και 5 εντός εστίας από κάθε άλλον συμπαίκτη του στη φετινή διοργάνωση. Μόνο ο Ζουστ Φοντέν (11) έχει περισσότερα γκολ για τη Γαλλία στην ιστορία της διοργάνωσης από τον Εμπαπέ (7). Την τελευταία φορά που ο επιθετικός της Παρί αγωνίστηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ πέτυχε 2 γκολ επί της Αργεντινής το 2018. Ενισχυμένη απόδοση να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι, σε απόδοση 5.00 να πετύχει 2+ τέρματα.

Το 2018 η Αργεντινή είχε αποκλειστεί στη φάση των «16» από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Γαλλία. Τώρα, αφού κατάφερε να κάνει την ανατροπή στον όμιλο και να τερματίσει στην πρώτη θέση, θέλει να αποφύγει συνεχόμενους αποκλεισμούς πριν τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1986. Στο 1.19 προσφέρεται ο άσος. Η Αυστραλία, πάντως, κατάφερε να προκριθεί για 2 η φορά στην ιστορία της από τους ομίλους. Η πρώτη ήταν το 2006, όταν αποκλείστηκε τελικά από την Ιταλία, χάνοντας με 1-0 με γκολ του Τότι στα τελευταία λεπτά. Θα μπορέσει να κρατήσει χαμηλά το σκορ και κόντρα στην Αργεντινή; Στο 2.05 βρίσκουμε το under 2,5.

Φέτος, μάλιστα, οι Αυστραλοί έχουν ανοίξει το σκορ και στα 3 παιχνίδια τους στη φετινή διοργάνωση! Ενισχυμένη απόδοση τώρα να πετύχουν ξανά το πρώτο γκολ. Αυτό, πάντως, δείχνει δύσκολο στο συγκεκριμένο ματς, καθώς η Αργεντινή έχει δεχθεί μόλις 11 τελικές προσπάθειες στο τουρνουά, τις λιγότερες από κάθε άλλη ομάδα και τις λιγότερες στη φάση των ομίλων από το 1966 συνολικά. Στο 1.58 ο άσος με 0 παθητικό.

Τέλος, ο Λιονέλ Μέσι ψάχνει το πρώτο του γκολ στα νοκ άουτ του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σκόραρε στα 2 πρώτα ματς των ομίλων φέτος, ενώ έχασε πέναλτι στο 3 ο , για να μείνει στα 8 γκολ στη διοργάνωση. Βρίσκεται, λοιπόν, ακόμα στο κυνήγι του Μπατιστούτα, που είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Αργεντινής σε Μουντιάλ με 10 τέρματα. Θα τον πλησιάσει; Ενισχυμένη απόδοση να είναι ο Μέσι εκείνος που θα πετύχει το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση.

Το Μαρόκο έκανε την έκπληξη, κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο και προκρίθηκε μόλις για 2 η φορά στην ιστορία του στα νοκ άουτ μετά το 1986 (όταν είχε ηττηθεί τελικά από τη Γερμανία με 1-0). Τώρα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ισπανία, που το 2018 είχε γνωρίσει τον αποκλεισμό στους «16», χάνοντας στα πέναλτι από τη Ρωσία. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που οι Ισπανοί έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά ήταν το 2010, όταν και κατέκτησαν το τρόπαιο.

Το παιχνίδι δείχνει αναμφίβολα αμφίρροπο, με τον άσο να προσφέρεται στο 3.40 και το διπλό στο 1.46. Οι Μαροκινοί κυνηγούν το δικό τους ρεκόρ, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 τελευταία τους ματς στη διοργάνωση. Η μοναδική αφρικανική ομάδα που έχει κάνει αήττητο σερί 5 αγώνων στην ιστορία είναι το Καμερούν (το 1990). Στο 2.35 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Τέλος, ένας από τους παίκτες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις για τους Ισπανούς είναι ο Άλβαρο Μοράτα. Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία παιχνίδια του στο Μουντιάλ, παρότι έχει παίξει μόλις για 126’ συνολικά σε αυτά! Ο μοναδικός παίκτης της Ισπανίας, που έχει σκοράρει για 4 διαδοχικά παιχνίδια στην τελική φάση ήταν ο Νταβίντ Βίγια το 2010. Θα τον φτάσει ο Μοράτα; Στο 2.50 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι ο τελευταίος.

Μόλις 2 ήττες έχει υποστεί η Κροατία στους 8 προηγούμενους αγώνες της για τα νοκ άουτ του Μουντιάλ. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 3 η παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης, έχοντας κερδίσει και τους δύο προηγούμενους (1-0 τη Ρουμανία το 1998 και στα πέναλτι τη Δανία το 2018). Στο 2.05 η απόδοση να κερδίσουν οι Κροάτες και την Ιαπωνία.

Η τελευταία φτάνει για 4 η φορά στην ιστορία της στη φάση των «16» (το κάνει φέτος για δεύτερη συνεχή φορά), αλλά ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά. Ηττήθηκε από την Τουρκία το 2002, από την Παραγαουάη (στα πέναλτι) το 2010 και από το Βέλγιο το 2018. Στο 1.49 προσφέρεται η πρόκριση της Κροατίας στην επόμενη φάση.

Η Πορτογαλία ήταν αδιάφορη στο φινάλε των ομίλων, γνώρισε την πρώτη απώλεια στο φετινό τουρνουά και τώρα σκοπεύει να προκριθεί για 3η φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ, μετά το 1966 και το 2006. Για να το κάνει, όμως, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας, τη στιγμή που η ίδια δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία νοκ άουτ παιχνίδια της στη διοργάνωση. Στο 1.88 προσφέρεται ο άσος, στο 1.87 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Οι Ελβετοί απέδειξαν ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος και κυνηγούν ένα δικό τους σερί: έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία τους παιχνίδια και ποτέ στην ιστορία τους δεν έχουν πετύχει 3 διαδοχικές νίκες στην τελική φάση! Θα τα καταφέρουν; Στο 4.33 το διπλό.

5 - Cristiano Ronaldo has become the first player to score five in different editions of the World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Limitless. pic.twitter.com/w6noDKxoVR