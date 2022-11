Ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ αποτελεί παρελθόν από την Ρέιντζερς μετά το κακό ξεκίνημα που έκανε η ομάδα στην φετινή σεζόν.

Ο Ολλανδός προπονητής δεν μπόρεσε να απορροφήσει τους κραδασμούς που προκλήθηκαν τόσο από την τραγική επίδοση των Σκωτσέζων στο Champions League, όπου έκαναν έξι ήττες σε έξι ματς, όσο και από το -9 που βρίσκονται στο πρωτάθλημα από την πρώτη και μεγάλη αντίπαλό τους Σέλτικ.

Ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από τον Νοέμβριο του 2021 κερδίζοντας κατά μέσο όρο 2,01 βαθμούς ανά αγώνα στα 68 παιχνίδια που έμεινε στον πάγκο της Ρέιντζερς.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



