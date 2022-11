Ο Μπρούνο Φερνάντες επικρίθηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια «ντροπιαστική» όπως χαρακτηρίστηκε βουτιά στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Άστον Βίλα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε απάντησε και τις δύο φορές που η Άστον Βίλα προηγήθηκε και τελικώς πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» το βράδυ της Πέμπτης κλείνοντας τη θέση της για τον επόμενο γύρο του EFL Cup.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επικράτησαν με 4-2 της ομάδας του Ουνάι Έμερι, με τον Μπρούνο Φερνάντες να σκοράρει στο 78ο λεπτό για να προηγηθεί η ομάδα του. Αλλά δεν ήταν μόνο το γκολ του που έκανε τους φιλάθλους να συζητούν στο διαδίκτυο καθώς ο Πορτογάλος μέσος πιάστηκε από την κάμερα να κάνει μια γελοία βουτιά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Old Trafford.

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, τον δείχνει να πέφτει στο έδαφος πριν έρθει καν σε επαφή με τον Κόνσα. Ο σταρ της Γιουνάιτεντ έριξε μια γρήγορη ματιά στον αμυντικό της Βίλα πριν καταρρεύσει με θεατρικό τρόπο. Περιττό να πούμε ότι η στιγμή της τρέλας του Φερνάντες εξόργισε τους χρήστες στα social media.

«Αρχίζει να πέφτει πριν από οποιαδήποτε επαφή», έγραψε κάποιος. Ένα δεύτερο tweet τόνισε: «Λατρεύω τον τρόπο που βουτάει προτού χτυπήσει στον Κόνσα». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Είναι το τέλειο παράδειγμα του τι δεν πάει καλά με το σύγχρονο παιχνίδι».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

This is so embarrasing pic.twitter.com/IO2sMRfBhR