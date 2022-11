Το Λονδίνο της Άρσεναλ και η ευκαιρία της Τότεναμ

Μεγάλα ντέρμπι με μεγάλες ιστορίες, ρεκόρ και τα πιο ψαγμένα σερί για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα. Όλα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο σε μία αγωνιστική γεμάτη ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη!

Τότεναμ - Λίβερπουλ

* Κανένα από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει η Λίβερπουλ, κερδίζοντας τα 6 από αυτά. Η τελευταία της ήττα ήρθε τον Οκτώβριο του 2017 και μόνο μία φορά στην ιστορία της κατάφερε να φτάσει αυτό το αήττητο σερί στα 10 ματς, το 1976. Οι reds, μάλιστα, έχουν σκοράρει και στα 20 πρόσφατα ματς επί της Τότεναμ στην Premier League (το σερί ξεκίνησε από το 2015). Στο 2.15 το διπλό.

* Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Τότεναμ αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ, όντας πιο ψηλά στη βαθμολογία μετά τον Δεκέμβριο του 2020. Τότε, οι «κόκκινοι» είχαν κερδίσει με 2-1 Anfield χάρη στο γκολ του Φιρμίνο στο 90’. Η τελευταία φορά, όμως, που υποδέχθηκαν τη Λίβερπουλ σε ανάλογη περίπτωση ήταν και η τελευταία φορά που την κέρδισαν, με 4-1 τον Οκτώβριο του 2017… Θα τα καταφέρουν και πάλι; Στο 3.20 ο άσος.

* Μόνο Σαουθάμπτον και Γουέστ Χαμ έχουν δεχθεί περισσότερες φορές το πρώτο γκολ στις αναμετρήσεις τους στην Premier League από την Λίβερπουλ. Στο 2.20 η απόδοση να προηγηθεί η Τότεναμ.

* Από δύο εκτός έδρας ήττες προέρχεται η Λίβερπουλ, που είδε αυτό το σερί να φτάνει στις 3 για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2012. Δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 5 φετινές της εξόδους, μάλιστα, και πλησιάζει όλο και περισσότερο την επίδοση του 2006, όταν τελικά σταμάτησε στα 7 αρνητικά αποτελέσματα… Στο 1.68 η διπλή ευκαιρία 1Χ για τους Spurs.

Τσέλσι – Άρσεναλ

* Η Άρσεναλ έχει κερδίσει στις 2 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο Stamford Bridge για την Premier League, νίκες που είναι όσες είχε πετύχει στις αμέσως 16 προηγούμενες επισκέψεις της εκεί! Η τελευταία φορά που οι «κανονιέρηδες» πέτυχαν 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της Τσέλσι ήταν το 1974. Παραμένουν, μάλιστα, η τελευταία ομάδα που τους κέρδισαν στο γήπεδό της (4-2 τον Απρίλιο)… Στο 2.70 η νίκη για τους φιλοξενούμενους.

* Δεν είναι μόνο κόντρα στην Τσέλσι, που χτίζει καλή παράδοση η Άρσεναλ, αλλά και συνολικά στα λονδρέζικα ντέρμπι. Έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία, κάνοντας την κορυφαία της επίδοση από το 2013, ενώ μέχρι τώρα στη σεζόν έχει πετύχει δύο εκτός έδρας νίκες σε τέτοια παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί γκολ. Ποτέ στην ιστορία της δεν το έκανε για 3 διαδοχικά ντέρμπι. Ήρθε η ώρα να το πετύχει; Απόδοση 4.75 στη νίκη της Άρσεναλ με 0 παθητικό.

* Η ομάδα του Αρτέτα, μάλιστα, συνηθίζει να μπαίνει πολύ δυνατά στα παιχνίδια της και έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα της κατηγορία στα πρώτα 30’ (11)! Είναι, μάλιστα, η μοναδική ομάδα, που δεν έχει δεχθεί γκολ στο ίδιο διάστημα. Στο 4.80 να σκοράρουν οι «κανονιέρηδες» στο διάστημα 15-30’.



Γιουβέντους – Ίντερ

* Ο Σιμόνε Ιντζάγκι έχει τη δυνατότητα να γίνει μόλις ο 2ος προπονητής στην ιστορία της Ίντερ, που κερδίζει και τα 2 πρώτα του εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα στη Γιουβέντους μετά τον Ελένιο Ερέρα (3 νίκες την περίοδο 1961-65). Αν συνυπολογίσουμε όλες τις διοργανώσεις, τότε από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στους πάγκους το 2016, ο νυν τεχνικός των «νερατζούρι» έχει κερδίσει τη Γιουβέντους 7 φορές σε 18 αναμετρήσεις, επίδοση που είναι η κορυφαία σε αυτό το διάστημα. Θα οδηγήσει ξανά την Ίντερ στη νίκη; Στο 2.30 το διπλό.

* Η Γιουβέντους δεν σκόραρε σε κανένα από τα 2 προηγούμενα ντέρμπι με την Ίντερ, κάτι που για τελευταία φορά είχε συμβεί το 2010. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που έχασε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να σκοράρει στο ζευγάρι ήταν τη σεζόν 1962-63. Θα σπάσει την παράδοση ή θα ηττηθεί, μένοντας στο μηδέν; Στο 3.10 ο άσος και στο 3.80 η νίκη της Ίντερ με 0 παθητικό.

Ρόμα – Λάτσιο

* Η Ρόμα έχει χάσει μόλις 2 από τα 24 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με τη Λάτσιο στη Serie A, φτάνοντας 14 φορές στη νίκη. Η τελευταία φορά που ηττήθηκε στο ντέρμπι ως γηπεδούχος ήταν τον Απρίλιο του 2017. Θα κερδίσουν και πάλι; Στο 1.98 ο άσος. Το πάθος είναι πάντα μεγάλο στο ντέρμπι, που από την εποχή που η νίκη δίνει 3 βαθμούς, έχουμε δει τις περισσότερες αποβολές από κάθε άλλο ζευγάρι (35). Στο Build A Bet μπορούμε να συνδυάσουμε τον άσο με το να υπάρξει αποβολή στο ματς, που προσφέρει απόδοση 5,25.

* Στις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, που το ντέρμπι έγινε στον πρώτο γύρο, η Λάτσιο κέρδισε την Ρόμα, σκοράροντας 3+ γκολ σε κάθε ένα από αυτά. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους οι Biancocelesti έφτασαν αυτό το σερί στις 3 νίκες, το 1952. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση; Στο 3.60 η νίκη τους.

Αταλάντα – Νάπολι

* Για δεύτερη φορά υπό τις οδηγίες του Λουτσιάνο Σπαλέτι πετυχαίνει 8 συνεχόμενες νίκες στη Serie A η Νάπολι, που κάνει το κορυφαίο της σερί από το 2018. Έχει κερδίσει, μάλιστα, και στις 4 προηγούμενες εξόδους της, ψάχνοντας τώρα την 5η σερί νίκη, κάτι που δεν έχει πετύχει από τη σεζόν 2017-18. Θα τα καταφέρει; Στο 2.05 η νίκη των Partenopei.

* Η Αταλάντα έχει σκοράρει και στα 8 τελευταία ματς με τη Νάπολι και ποτέ στην ιστορία της δεν κατάφερε να κάνει μεγαλύτερο σερί από τα 9. Στο 1.58 το g/g.

* Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, ηττήθηκαν σε διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια μόνο μία φορά στο παρελθόν με τον Γκασπερίνι στον πάγκο (το 2018). Τώρα, προέρχονται από την ήττα από τη Λάτσιο. Θα επιβεβαιώσουν τη δυνατή τους έδρα; Στο 1.72 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Μαρσέιγ – Λυών

* Η Λυών έχει χάσει μόλις 1 από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Μαρσέιγ (2-1 στη Μασσαλία το 2019). Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, προέρχονται από σερί ήττες στο Velodrome (η χειρότερη επίδοση μετά τον Φεβρουάριο του 2021) και βρίσκουμε το διπλό στο 3.10.

* Από τη στιγμή που ο Λοράν Μπλαν, μάλιστα, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «λιονέ», η ομάδα του έχει μαζέψει 6 βαθμούς σε 3 ματς, 1 περισσότερο από τα 7 τελευταία παιχνίδια του Μπος στον πάγκο. Ο έμπειρος τεχνικός θα αντιμετωπίσει για 13η φορά ως προπονητής τη Μαρσέιγ και γνώρισε την ήττα μόλις 1 φορά. Στο 1.65 η διπλή ευκαιρία Χ2 για τη Λυών.

Μπέτις – Σεβίλλη

* Η Μπέτις έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Σεβίλλη στη LaLiga (τον Σεπτέμβριο του 2018), ενώ έχει χάσει και τα 3 τελευταία ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε μεγαλύτερο σερί ήταν το 1991 (5 ήττες). Θα επιβληθούν ξανά οι Sevillistas; Η διπλή ευκαιρία Χ2 κυμαίνεται στο 1.66.

* Οι γηπεδούχοι, βέβαια, έχουν ήδη συγκεντρώσει 23 βαθμούς, επίδοση που είναι η κορυφαία τους σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 1963, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι απογοητεύουν με μόλις 10 βαθμούς, επίδοση που είχαν κάνει για τελευταία φορά το 1999, όταν υποβιβάστηκαν στο τέλος. Θα… χαμογελάσουν οι Verdiblancos, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους πορεία; Στο 2.15 ο άσος.

* Ο Χόρχε Σαμπάολι έχει κερδίσει και τα 2 ματς, που έδωσε κόντρα στην Μπέτις στη LaLiga και τώρα θα επιχειρήσει να γίνει μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία των ντέρμπι, που κερδίζει και τα 3 πρώτα του ματς μετά τον Καριέγκα το 1977 (και εκείνος στον πάγκο της Σεβίλλης). Στο 3.40 να τα καταφέρει, οδηγώντας την ομάδα του στο διπλό.

* Ο επιθετικός της Σεβίλλης, Γιουσέφ Εν-Νεσύρι, έχει σκοράρει 5 γκολ εναντίον της Μπέτις, που είναι ο πιο αγαπημένος του αντίπαλος στη LaLiga. Στο 6.25 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς και να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, χρησιμοποιώντας το Build A Bet.

* Ντέρμπι και στην Ολλανδία, όπου ο Άγιαξ υποδέχεται την Αϊντχόφεν και δύο από τις κορυφαίες επιθέσεις στην ιστορία της κατηγορίας θα αναμετρηθούν. Οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει 38 γκολ στις 11 πρώτες αγωνιστικές για 7η φορά στην ιστορία της, ενώ τα 40 γκολ των φιλοξενούμενων στα 12 πρώτα δικά τους παιχνίδια είναι κάτι, που έχουν πετύχει άλλες μόλις 7 φορές. Το θέαμα είναι εγγυημένο και το over 3,5 προσφέρεται στο 2.05.

* Στην Τουρκία, η Γαλατασαράι φιλοξενεί την Μπεσίκτας, από την οποία δεν έχει χάσει εντός έδρας από τη σεζόν 2016-17. Στα 12 τελευταία μεταξύ τους ματς, μάλιστα, στο γήπεδό της έχει ηττηθεί μόλις 2 φορές. Τα αμυντικά προβλήματα, όμως, των γηπεδούχων είναι σημαντικά, έχουν δεχθεί γκολ σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια τους φέτος, ενώ αν υπολογίσουμε και την περσινή σεζόν, τότε κάνουν τη χειρότερή τους επίδοση από το 2004. Μπορούν να κερδίσουν, λοιπόν, αλλά δύσκολα θα κρατήσουν το μηδέν. Στο 3.60 ο άσος σε συνδυασμό με g/g.

* Η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει και τα 6 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Αλμερία στο πρωτάθλημα, σκοράροντας 3+ γκολ στις 3 τελευταίες περιπτώσεις. Ενισχυμένη απόδοση να κερδίσουν οι «μπλαουγκράνα» με 4 ή περισσότερα γκολ διαφορά.

* Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League, σκοράροντας συνολικά 43 τέρματα. Τώρα, θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας μετά την Άστον Βίλα (το 1931), που σκοράρει 3+ τέρματα σε 10+ παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Αντίπαλος είναι η Φούλαμ και βρίσκουμε ενισχυμένη απόδοση για το over 2,5 στο 1ο ημίχρονο.

* Η Λέστερ μπορεί να έχει τη χειρότερη άμυνα στην Premier League, αλλά έχει σκοράρει και στα 12 προηγούμενα παιχνίδια της στην έδρα της Έβερτον. Στο 1.75 προσφέρεται το g/g.

* Με παθητικό 28 τερμάτων στα 13 πρώτα παιχνίδια της σεζόν στην Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει τη χειρότερη επίδοσή της από το 1960, όταν στο ίδιο διάστημα είχε δεχθεί 31 γκολ. Τώρα, υποδέχεται την Μπόρνμουθ και το over προσφέρεται στο 1.87.

* Κανένα από τα 23 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα με αντίπαλο την Άστον Βίλα δεν έχει χάσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (από το 1995 μέχρι σήμερα). Είναι η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Στο 2.05 να κερδίσουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι.

* Και στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια ανάμεσα σε Γουέστ Χαμ και Κρίσταλ Πάλας έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, σερί που είναι το κορυφαίο τρέχον στην Premier League. Το g/g προσφέρεται σε απόδοση 1.83.

* Από την 4η αγωνιστική και μετά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα: 2 νίκες της πάντα ακολουθούνται από ήττα, κάτι που έχει επαναληφθεί ήδη 3 φορές! Τώρα, προέρχεται από την ήττα από την Ντόρτμουντ και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άουγκσμπουργκ. Θα συνεχιστεί; Στο 1.78 το διπλό.

* Η πιο παραγωγική περίοδος τόσο της Μάιντς όσο και της Βόλφσμπουργκ κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεών τους είναι το τελευταίο 15λεπτο. Η πρώτη έχει σκοράρει το 33% των τερμάτων της σε αυτό το διάστημα, ενώ η δεύτερη το 24%. Στο 3.10 να σημειωθεί g/g στο 2ο ημίχρονο στο μεταξύ τους ματς.

* Κανένα από τα 34 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει η Σάλκε. Αν δεν κερδίσει ούτε τώρα, θα ισοφαρίσει το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ της Καρλσρούη από το 1981. Το τελευταίο της διπλό, πάντως, είχε σημειωθεί στη Βρέμη (2-1 τον Νοέμβριο του 2019) επί της Βέρντερ, την οποία αντιμετωπίζει τώρα… Στο 1.66 ο άσος και στο 2.15 το Χ2.

* Μόνο 1 από τα 16 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Κολωνία έχασε η Φράιμπουργκ σε όλες τις διοργανώσεις (2-1 τον Αύγουστο του 2019). Θα διευρύνει το εντυπωσιακό σερί; Σε απόδοση 1.73 ο άσος.

* Και οι δύο ομάδες έχουν βρει δίχτυα στα 13 προηγούμενα παιχνίδια της Σαμπντόρια με τη Φιορεντίνα για το πρωτάθλημα. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, σημειώθηκαν συνολικά 47 γκολ! Στο 2.35 ο συνδυασμός g/g και over 2,5.

* Εντυπωσιακές είναι οι εντός έδρας επιδόσεις της Λιλ με αντίπαλο τη Ρεν, καθώς έχει χάσει μόλις 3 από τα 46 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια! Αυτές οι ήττες ήρθαν το 1946, το 1966 και το 2018. Στο 2.50 να επιβληθούν ξανά οι γηπεδούχοι.

