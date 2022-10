Μετά από 16 χρόνια, ο Λουίς Σουάρες στέφθηκε πρωταθλητής Ουρουγουάης, οδηγώντας την αγαπημένη του Νασιονάλ στον 49ο τίτλο της στον θεσμό.

Το καλοκαίρι έκανε την έκπληξη και επέστρεψε στην πατρίδα του, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα από την οποία άρχισε το ποδόσφαιρο στην κορυφή. Και τρεις μήνες αργότερα, ο Λουίς Σουάρες το πέτυχε πανηγυρικά. Η Νασιονάλ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ουρουγουάης τα ξημερώματα, σφραγίζοντας το Κλαουσούρα με το οποίο οι Τρικολόρς έφτασαν τις 49 κατακτήσεις, μειώνοντας έτσι στις δύο από την πολυνίκη, Πενιαρόλ (51).

Ο Ουρουγουανός θρύλος, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του που εξαρχής είχε ισχύ μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, υπέγραψε τον θρίαμβο στον τελικό των play-offs επί της Λίβερπουλ Μοντεβιδέο που κρίθηκε στην παράταση (1-4) με δύο γκολ.

Στο 50' ευστόχησε με τρομερό πλασέ για το 1-0, οι τυπικά γηπεδούχοι και συνονόματοι με την άλλοτε ομάδα του Σουάρες έστειλαν το ματς στην παράταση με γκολ του Βεσίνο στο 69', αλλά ο 35χρονος στράικερ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο 96' και σάλπισε το ξέσπασμα της Νασιονάλ που αγωνιζόταν και με παίκτη παραπάνω.

