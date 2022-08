Λουίς Σουάρες, από την πολυτέλεια της Ευρώπης σε... γήπεδο τοπικού πρωταθλήματος (vids)

Ο Λουίς Σουάρες πήγε να παίξει με τη Νασιονάλ στο Belvedere, το γήπεδο της... Λίβερπουλ, με τις φωτογραφίες απ' τις εγκαταστάσεις της ομάδας της Ουρουγουάης να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο πολύπειρος Ουρουγουανός αστέρας, Λουίς Σουάρες, αγωνίστηκε σε κάποιους από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης: Άγιαξ στην Ολλανδία, Λίβερπουλ στην Αγγλία, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία.

Φυσικά σε αυτά τα κλαμπ - κολοσσούς όταν η ομάδα αγωνίζεται εκτός έδρας το σύνηθες είναι η αποστολή να μένει σε πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά και να παίζει σε σύγχρονα γήπεδα, με εγκαταστάσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν μόνιμη συντήρηση και τις καλύτερες ανέσεις.

Ο «Πιστολέρο» ήξερε ότι με την απόφαση καρδιάς να επιστρέψει στη Νασιονάλ, μέρος αυτού του τρόπου ζωής θα χανόταν. Όταν μπήκε στο στάδιο Μπελβεντέρε για να αντιμετωπίσει την τοπική... Λίβερπουλ: είδε ένα μέρος τελείως επισφαλές, με ακάλυπτους τοίχους από τούβλα, κι ένα αποδυτήριο τόσο μικρό, με τσίγκινη στέγη, που τα στηρίγματα έπρεπε να μείνουν έξω, ώστε οι παίκτες να μπορούν να αλλάξουν.

Η πλειοψηφία των ομάδων που πηγαίνουν σε αυτό το γήπεδο φεύγουν χωρίς ντους, για να πάνε γρήγορα στη βάση της ομάδας. Αυτό έκαναν κι οι παίκτες της Νασιονάλ μετά το παιχνίδι: κατευθείαν στο Los Céspedes για μπάνιο.

Οι εικόνες έγιναν γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα

Luis Suárez started for Nacional for the first time since his return, away to Liverpool Montevideo.



This is what Liverpool's Belvedere stadium looks like 👀 pic.twitter.com/p0UUSuJhRz