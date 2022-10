Ο λόγος που η Φόρεστ δεν χάνει από τη Λίβερπουλ!

Το γήπεδο, στο οποίο ακόμα δεν έχει κερδίσει η Λίβερπουλ, η Νάπολι που θυμίζει μέρες Scudetto και τα κορυφαία στοιχεία πριν τη σέντρα στα κορυφαία πρωταθλήματα, είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Το City Ground… στοιχειώνει τη Λίβερπουλ, που δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 5 επισκέψεις εκεί για την Premier League! Σε κανένα άλλο στάδιο δεν έχουν δώσει οι Reds περισσότερα παιχνίδια χωρίς να κερδίσουν, με τη διπλή ευκαιρία 1Χ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ να προσφέρεται στο 3.90. Βέβαια, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 16 τελευταία εκτός έδρας ματς κόντρα σε ομάδες, που μόλις προβιβάστηκαν (τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα το 2-0 από τη Χαλ τον Φεβρουάριο του 2017), σερί που είναι το δεύτερο κορυφαίο στην ιστορία της κατηγορίας έπειτα από εκείνο της Τότεναμ (23 ματς).

Οι γηπεδούχοι μπορεί να μην έχουν κερδίσει κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια μπροστά στο κοινό τους, όμως σε όλα πέτυχαν το πρώτο γκολ. Μόνο δύο ομάδες κατέγραψαν μεγαλύτερο τέτοιο σερί στην ιστορία της διοργάνωσης: η Τσέλσι το 1996 και η Νόριτς το 2020. Με αυτό το δεδομένο, βρίσκουμε τη νίκη της Λίβερπουλ, αφού βρεθεί πίσω στο σκορ, στο 7.75.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το έχει κάνει, σκοράροντας σε όλες τις περιπτώσεις 3+ γκολ! Μόνο η Άστον Βίλα το 1931 έχει να δείξει καλύτερο αντίστοιχο σερί (13) στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία. Στο 1.82 βρίσκουμε το over 2,5 γκολ για τους γηπεδούχους. Ένας από τους λόγους, που έχει έρθει αυτό το εντυπωσιακό σερί είναι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει σκοράρει 13 γκολ στα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του. Ο τελευταίος, που βρήκε δίχτυα για 7 σερί ματς στο Etihad Stadium για τους Citizens ήταν ο Σέρχιο Αγουέρο τη σεζόν 2017-18. Να ανοίξει το σκορ ο Νορβηγός προσφέρεται στο 2.75.

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «μπλε» να μην έχουν κερδίσει κανένα από τα 9 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι στο πρωτάθλημα! Το διπλό βρίσκεται στο 3.40. Βέβαια, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα αντιμετωπίσουν τον Γκρέιαμ Πότερ στον αντίπαλο πάγκο, με τον Άγγλο τεχνικό να τους έχει κερδίσει ήδη μία φορά στη σεζόν. Θα έχει την ευκαιρία να τους κερδίσει με δύο ομάδες στην ίδια σεζόν μετά τον Άντι Έιτκεν τη σεζόν 1908-09! Στο 2.10 ο άσος της Τσέλσι, με τον οποίο θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση.

Για 3η φορά στην ιστορία της η Σαουθάμπτον θα φιλοξενήσει την Άρσεναλ στην Premier League, με τους Gunners να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν ξεκινήσει η αγωνιστική. Σε καμία από τις 2 προηγούμενες, λοιπόν, οι «Άγιοι» δεν γνώρισαν την ήττα! Σε απόδοση 2.30 να αποφύγουν ξανά την ήττα οι γηπεδούχοι. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν εντός έδρας ήταν στη νίκη με 1-0 επί της Άρσεναλ τον περασμένο Απρίλιο. Πολλά έχουν αλλάξει, φυσικά, από τότε για τους «κανονιέρηδες», που για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία κατηγορία έχουν σημειώσει 9 νίκες στα 10 πρώτα ματς. Θα σπάσουν την κακή παράδοση στο St. Mary's; Στο 1.58 το διπλό.

https://twitter.com/Arsenal/status/1581948104349130753?s=20&t=9JWMeC23Quov7dyYD3u6og

Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Ρόμα στις 8 προηγούμενες αναμετρήσεις με τη Νάπολι για το πρωτάθλημα (2-1 τον Νοέμβριο του 2019). Κατάφερε, πάντως, να αποφύγει την ήττα στις 2 τελευταίες περιπτώσεις, με τις ομάδες να μένουν στην ισοπαλία. Θα σημειωθεί και 3η διαδοχική για πρώτη φορά στο ζευγάρι μετά το 1995; Τη βρίσκουμε σε απόδοση 3.60. Οι φιλοξενούμενοι ξεκινούν την αγωνιστική από την κορυφή και η Ρόμα δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της κόντρα στον πρωτοπόρο, χάνοντας και τα 3 πιο πρόσφατα! Η νίκη της Νάπολι προσφέρεται σε απόδοση 2.37. Αν φτάσει στη διπλό, τότε θα φτάσει τις 11 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις μόλις για 2η φορά στην ιστορία της μετά το 1986…

7 - Napoli have scored seven goals with their substitutes in Serie A this season, more than any other side in the big-5 European leagues this term. Relay. #NapoliBologna pic.twitter.com/xvEXWJovvn

Η Ίντερ δεν έχει χάσει κανένα από τα 10 τελευταία ματς με τη Φιορεντίνα, κερδίζοντας και τα 2 πιο πρόσφατα στο Artemio Franchi. Στην ιστορία τους, οι «νερατζούρι» έχουν πετύχει μόνο μία φορά 3 διαδοχικές νίκες σε αυτό το στάδιο, την περίοδο 1977-80. Στο το διπλό. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι, όμως, προβληματίζει αμυντικά και τρέχει απίθανο σερί g/g, που έχει φτάσει στα 9 παιχνίδια, στα οποία έχουν σημειωθεί συνολικά 3,7 γκολ κατά μέσο όρο! Ενισχυμένη απόδοση, λοιπόν, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και να σημειωθούν over 3,5 γκολ στο παιχνίδι. Κρατάμε, επίσης, ότι ο Χακάν Τσαλχάνογλου έχει πετύχει 4 γκολ επί της Φιορεντίνα στην καριέρα του στην Ιταλία, με τους «βιόλα» να αποτελούν τον πιο αγαπημένο του αντίπαλο. Όλα αυτά, μάλιστα, έχουν έρθει εκτός έδρας. Στο να σκοράρει ο μέσος της Ίντερ οποιαδήποτε στιγμή.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε επιστρέφει στο Camp Nou στον πάγκο της Μπιλμπάο, που εντυπωσιάζει φέτος. Στη Βαρκελώνη, όμως, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για τους Βάσκους, που δεν έχουν πετύχει ούτε 1 νίκη στις 20 τελευταίες επισκέψεις τους εκεί. Τελευταία φορά που πήραν τους 3 βαθμούς ήταν τον Νοέμβριο του 2001 με τον Χάινκες στον πάγκο (2-1)… Το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα, μάλιστα, στη LaLiga ήρθε το 2018 (1-1). Κακό είναι και το σερί του Βαλβέρδε, καθώς έχει ηττηθεί και στις 7 προηγούμενες περιπτώσεις που αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη στην προπονητική του καριέρα… Στο 1.57 ο άσος.

Κανένα από τα 13 τελευταία ματς κόντρα στη Σεβίλλη δεν έχει χάσει η Ρεάλ στη LaLiga, ένα σερί που ξεκίνησε από το 3-4 το 2008. Οι «μερένγκες», μάλιστα, σκοράρουν για 17 διαδοχικά παιχνίδια στο ζευγάρι (από το 2004 και μετά), πετυχαίνοντας συνολικά 54 τέρματα. Η ομάδα του Αντσελότι προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι και έχει πάρει τους 28 από τους 30 διαθέσιμους βαθμούς φέτος, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της! Έχει, φυσικά, και τον Καρίμ Μπενζεμά, τον κάτοχο πλέον της Χρυσής Μπάλας, σε μεγάλη φόρμα. Ο Γάλλος έχει βρει δίχτυα και στα 2 τελευταία ματς κόντρα στη Σεβίλλη. Αν σκοράρει και πάλι, θα το κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του για 3… Στο 2.30 η απόδοση στο Build A Bet να κερδίσει η Ρεάλ, να σημειωθούν over 2,5 γκολ στο ματς και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπενζεμά.

Σε καμία από τις 2 τελευταίες σεζόν δεν έχει ηττηθεί από την Μπάγερν η Χόφενχαϊμ εντός έδρας. Με τους Βαυαρούς να μην έχουν κερδίσει σε καμία από τις 3 προηγούμενες εξόδους τους στην Bundesliga, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με τον Νάγκελσμαν στον πάγκο και συνέβη για τελευταία φορά το 2012 για 4, έχουν ελπίδα. Στο 2.55 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

13 - 13 different players have already scored for FC Bayern München this #Bundesliga season, a new record for Bayern on the first 10 matchdays of a season. In BL history, only Dortmund 2018/19 had more different scorers in the first 10 matchdays of a BL season (14). Variable. pic.twitter.com/LBXiYFmMWr