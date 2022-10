Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο του «Μονουμεντάλ» και έλαβε τιμητικό farewell από τους παίκτες, τη διοίκηση και τους φιλάθλους της Ρίβερ Πλέιτ, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης.

Όλα τα (πολύ) καλά φτάνουν στο τέλος τους και η Ρίβερ Πλέιτ βιώνει το δικό της τέλος εποχής. Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, ο άνθρωπος που την αναγέννησε και την οδήγησε στο πρώτο Κόπα Λιμπερταδόρες μετά από σχεδόν μια άνομβρη εικοσαετία, έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι στην άκρη του πάγκου των Μιλιονάριος και το farewell που έλαβε μετά το παιχνίδι ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικό.

Η Ρίβερ έμεινε στο 2-2 απέναντι στη Ροζάριο Σεντράλ αλλά ελάχιστοι πρόσεξαν το τελικό αποτέλεσμα. Με το τελευταίο σφύριγμα, τα φώτα έσβησαν και άρχισαν μία-μία οι εκδηλώσεις τιμής και αποχαιρετισμού προς τον 46χρονο τεχνικό, ο οποίος αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του που λήγει στις αρχές Δεκεμβρίου. Ρίχνοντας έτσι τους τίτλους τέλους μετά από μια οκταετή θητεία (τέταρτη συνολικά, πρώτη ως προπονητής) με απολογισμό δύο Κόπα Λιμπερταδόρες, ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Αργεντινής και έξι ακόμα κούπες σε εθνικό και νοτιοαμερικανικό επίπεδο.

Marcelo Gallardo gets emotional while watching a tribute video in his last match at the Monumental, home of River Plate. pic.twitter.com/AoNtBno1IW