Παρελθόν από τον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ θα αποτελέσει τον Δεκέμβριο ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, ο οποίος δεν θα υπογράψει καινούριο συμβόλαιο.

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο αναμένεται να αποχωρήσει τον Δεκέμβριο από τον πάγκο της Ρίβερ Πλέιτ, αφού τότε λήγει το τρέχον συμβόλαιο του, με τον Αργεντινό κόουτς να μην προτίθεται να υπογράψει καινούριο. Ο Γκαγιάρδο διετέλεσε προπονητής της ομάδας από το 2014 ενώ την αφήνει όντας ο πιο επιτυχημένος τεχνικός της ιστορίας της, έχοντας κατακτήσει μαζί της 14 τίτλους. Στη συνέντευξη Τύπου με την οποία ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρηση του δήλωσε ότι: "Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής μου. Είμαι ευγνώμων για όλα, θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα".

